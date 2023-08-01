Пермский миллиардер Рыболовлев стал богаче на 1,25 млрд долларов

01 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рыболовлев занимает 179-е место в рейтинге богатейших людей планеты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженец Перми, экс-владелец «Уралкалия» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболев увеличил свое состояние на 1,25 млрд долларов США. Рейтинг богатейших людей мира опубликовало агентство Bloomberg. Согласно данным «индекса миллиардеров», Рыболовлев занимает 179-ю строчку. Его состояние агентство оценивает в 11,3 млрд долларов. Богатейшим среди российских предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала текущего года его состояние выросло на 1,23 млрд, до 29,8 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Потанин занял 51-е место. Bloomberg напоминает также, что Рыболовлев сколотил себе состояние на продаже удобрений (олигарх являлся ключевым акционером «Уралкалия»), а затем на продаже акций калийного гиганта. URA.RU рассказывало, что пермский миллиардер тратил деньги на произведения искусства, драгоценности, яхты и самолеты. Он также приобрел остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако».

Уроженец Перми, экс-владелец «Уралкалия» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболев увеличил свое состояние на 1,25 млрд долларов США. Рейтинг богатейших людей мира опубликовало агентство Bloomberg. Согласно данным «индекса миллиардеров», Рыболовлев занимает 179-ю строчку. Его состояние агентство оценивает в 11,3 млрд долларов. Богатейшим среди российских предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала текущего года его состояние выросло на 1,23 млрд, до 29,8 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Потанин занял 51-е место. Bloomberg напоминает также, что Рыболовлев сколотил себе состояние на продаже удобрений (олигарх являлся ключевым акционером «Уралкалия»), а затем на продаже акций калийного гиганта. URA.RU рассказывало, что пермский миллиардер тратил деньги на произведения искусства, драгоценности, яхты и самолеты. Он также приобрел остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако».