Пермский миллиардер Рыболовлев стал богаче на 1,25 млрд долларов

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Дмитрий Рыболовлев занимает 179-е место в рейтинге богатейших людей планеты (архивное фото) Фото:

Уроженец Перми, экс-владелец «Уралкалия» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболев увеличил свое состояние на 1,25 млрд долларов США. Рейтинг богатейших людей мира опубликовало агентство Bloomberg.

Согласно данным «индекса миллиардеров», Рыболовлев занимает 179-ю строчку. Его состояние агентство оценивает в 11,3 млрд долларов. Богатейшим среди российских предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала текущего года его состояние выросло на 1,23 млрд, до 29,8 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Потанин занял 51-е место.

Bloomberg напоминает также, что Рыболовлев сколотил себе состояние на продаже удобрений (олигарх являлся ключевым акционером «Уралкалия»), а затем на продаже акций калийного гиганта. URA.RU рассказывало, что пермский миллиардер тратил деньги на произведения искусства, драгоценности, яхты и самолеты. Он также приобрел остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако».

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Уроженец Перми, экс-владелец «Уралкалия» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболев увеличил свое состояние на 1,25 млрд долларов США. Рейтинг богатейших людей мира опубликовало агентство Bloomberg. Согласно данным «индекса миллиардеров», Рыболовлев занимает 179-ю строчку. Его состояние агентство оценивает в 11,3 млрд долларов. Богатейшим среди российских предпринимателей остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала текущего года его состояние выросло на 1,23 млрд, до 29,8 млрд долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Потанин занял 51-е место. Bloomberg напоминает также, что Рыболовлев сколотил себе состояние на продаже удобрений (олигарх являлся ключевым акционером «Уралкалия»), а затем на продаже акций калийного гиганта. URA.RU рассказывало, что пермский миллиардер тратил деньги на произведения искусства, драгоценности, яхты и самолеты. Он также приобрел остров у побережья Греции и футбольный клуб «Монако».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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