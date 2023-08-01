Военкор Колясников: стратегия Суровикина привела к провалу контрнаступления ВСУ

01 августа 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Сергей Колясников сообщил, что стратегия Суровикина оправдалась на 100 процентов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение российской армии к оборонительной тактике бывшего командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина привело к провалу контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил военкор Сергей Колясников. «Одной из причин разгрома наступающей группировки укронацистов является во многом стратегический замысел, а именно смена концепции весной 2023 года с атакующей на оборонительную, что сильно не понравилось НАТО <…> 30.03.2023 Армия России возвращается к концепции, на которой настаивал бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин», — заявил Колясников в своем telegram-канале. По его словам, российская стратегия оправдалась на 100% и теперь ВСУ несут большие потери, безуспешно пытаясь сокрушить линию российской обороны. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Суровикин исчез после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которая произошла 24 июня. Однако заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, опроверг данную информацию. Общественники проверили следственный изолятор, но генерала там не нашли.

Возвращение российской армии к оборонительной тактике бывшего командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина привело к провалу контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил военкор Сергей Колясников. «Одной из причин разгрома наступающей группировки укронацистов является во многом стратегический замысел, а именно смена концепции весной 2023 года с атакующей на оборонительную, что сильно не понравилось НАТО <…> 30.03.2023 Армия России возвращается к концепции, на которой настаивал бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин», — заявил Колясников в своем telegram-канале. По его словам, российская стратегия оправдалась на 100% и теперь ВСУ несут большие потери, безуспешно пытаясь сокрушить линию российской обороны. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Суровикин исчез после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которая произошла 24 июня. Однако заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин, опроверг данную информацию. Общественники проверили следственный изолятор, но генерала там не нашли.