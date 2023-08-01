Глава СНБО Украины анонсировал атаки на Москву и Санкт-Петербург

01 августа 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаку Москвы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем необходимым — будь-то Москва, или другие населенные пункты, или Санкт-Петербург», — заявил Данилов, его слова приводит украинское издание «Укринформ». По его словам, ВСУ прекратят террористические атаки при условии, что российские военные покинут Украину. Ночью 1 августа ВСУ устроили атаку дронами по Москве. Фасад башни «Москва-сити» получил повреждения на 17-м этаже. Глава Москвы Сергей Собянин отметил, что несколько беспилотников были сбиты по пути к столице средствами ПВО, передает «Утро.ру». В Госдепе США в ответ на эти атаки заявили, что не поощряют удары ВСУ внутри России, и переложили ответственность на Киев.

Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем необходимым — будь-то Москва, или другие населенные пункты, или Санкт-Петербург», — заявил Данилов, его слова приводит украинское издание «Укринформ». По его словам, ВСУ прекратят террористические атаки при условии, что российские военные покинут Украину. Ночью 1 августа ВСУ устроили атаку дронами по Москве. Фасад башни «Москва-сити» получил повреждения на 17-м этаже. Глава Москвы Сергей Собянин отметил, что несколько беспилотников были сбиты по пути к столице средствами ПВО, передает «Утро.ру». В Госдепе США в ответ на эти атаки заявили, что не поощряют удары ВСУ внутри России, и переложили ответственность на Киев.