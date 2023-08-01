01 августа 2023

Глава СНБО Украины анонсировал атаки на Москву и Санкт-Петербург

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов заявил, что Украина продолжит атаку Москвы Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем необходимым — будь-то Москва, или другие населенные пункты, или Санкт-Петербург», — заявил Данилов, его слова приводит украинское издание «Укринформ». По его словам, ВСУ прекратят террористические атаки при условии, что российские военные покинут Украину.

Ночью 1 августа ВСУ устроили атаку дронами по Москве. Фасад башни «Москва-сити» получил повреждения на 17-м этаже. Глава Москвы Сергей Собянин отметил, что несколько беспилотников были сбиты по пути к столице средствами ПВО, передает «Утро.ру». В Госдепе США в ответ на эти атаки заявили, что не поощряют удары ВСУ внутри России, и переложили ответственность на Киев.

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Украина продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем необходимым — будь-то Москва, или другие населенные пункты, или Санкт-Петербург», — заявил Данилов, его слова приводит украинское издание «Укринформ». По его словам, ВСУ прекратят террористические атаки при условии, что российские военные покинут Украину. Ночью 1 августа ВСУ устроили атаку дронами по Москве. Фасад башни «Москва-сити» получил повреждения на 17-м этаже. Глава Москвы Сергей Собянин отметил, что несколько беспилотников были сбиты по пути к столице средствами ПВО, передает «Утро.ру». В Госдепе США в ответ на эти атаки заявили, что не поощряют удары ВСУ внутри России, и переложили ответственность на Киев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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