Мэр из ЯНАО сообщил матери бойца из зоны СВО о состоянии сына

01 августа 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Общение с мамой бойца состоялось во время встречи с бригадами оленеводов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский во время встречи с бригадами оленеводов пообщался с мамой военнослужащего, находящегося на службе в зоне проведения специальной военной операции. В соцсети мэр поделился, что с бойцом все хорошо, и он продолжает защищать Родину. «Август — пора встреч с нашими бригадами оленеводов. В одной из бригад встретился с Ольгой Яптовной Худи. Ее сын в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции. Успокоил, рассказал, что с сыном все хорошо, дальше служит на благо Родины», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале. В ходе встречи с оленеводами глава района выслушал накопившиеся проблемы ямальцев. По возвращении из поездки Кугаевский обещал взять все вопросы на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля».

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский во время встречи с бригадами оленеводов пообщался с мамой военнослужащего, находящегося на службе в зоне проведения специальной военной операции. В соцсети мэр поделился, что с бойцом все хорошо, и он продолжает защищать Родину. «Август — пора встреч с нашими бригадами оленеводов. В одной из бригад встретился с Ольгой Яптовной Худи. Ее сын в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции. Успокоил, рассказал, что с сыном все хорошо, дальше служит на благо Родины», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале. В ходе встречи с оленеводами глава района выслушал накопившиеся проблемы ямальцев. По возвращении из поездки Кугаевский обещал взять все вопросы на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля».