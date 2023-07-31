31 июля 2023

Мэр из ЯНАО сообщил матери бойца из зоны СВО о состоянии сына

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Общение с мамой бойца состоялось во время встречи с бригадами оленеводов Фото:

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский во время встречи с бригадами оленеводов пообщался с мамой военнослужащего, находящегося на службе в зоне проведения специальной военной операции. В соцсети мэр поделился, что с бойцом все хорошо, и он продолжает защищать Родину.

«Август — пора встреч с нашими бригадами оленеводов. В одной из бригад встретился с Ольгой Яптовной Худи. Ее сын в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции. Успокоил, рассказал, что с сыном все хорошо, дальше служит на благо Родины», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале.

В ходе встречи с оленеводами глава района выслушал накопившиеся проблемы ямальцев. По возвращении из поездки Кугаевский обещал взять все вопросы на контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля».

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Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский во время встречи с бригадами оленеводов пообщался с мамой военнослужащего, находящегося на службе в зоне проведения специальной военной операции. В соцсети мэр поделился, что с бойцом все хорошо, и он продолжает защищать Родину. «Август — пора встреч с нашими бригадами оленеводов. В одной из бригад встретился с Ольгой Яптовной Худи. Ее сын в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции. Успокоил, рассказал, что с сыном все хорошо, дальше служит на благо Родины», — сообщил Кугаевский в своем telegram-канале. В ходе встречи с оленеводами глава района выслушал накопившиеся проблемы ямальцев. По возвращении из поездки Кугаевский обещал взять все вопросы на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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