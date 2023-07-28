28 июля 2023
27 июля 2023

Депутат заксобрания ЯНАО Яунгад едет в тундру на встречу с оленеводами

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, олени, арктика, оленевод, кмнс
Депутат отметит праздник середины лета «Та ер яля» в тундре Фото:

Депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он планирует встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля». Об этом депутат рассказал в социальных сетях.

«Отправляюсь на встречу с оленеводами. Проведу встречи, пообщаемся на волнующие их темы», — написал Яунгад в своем telegram-канале.

Он добавил, что 2 августа в Приуральском районе празднуют встречу середины лета «Та ер яля». В это время оленеводы возвращаются с летних стоянок на зимние пастбища. Депутат встретит праздник в стойбище 8-й бригады совхоза «Байдарацкий» Леонида Тайшина, недалеко от Константинова камня.

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Депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он планирует встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля». Об этом депутат рассказал в социальных сетях. «Отправляюсь на встречу с оленеводами. Проведу встречи, пообщаемся на волнующие их темы», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Он добавил, что 2 августа в Приуральском районе празднуют встречу середины лета «Та ер яля». В это время оленеводы возвращаются с летних стоянок на зимние пастбища. Депутат встретит праздник в стойбище 8-й бригады совхоза «Байдарацкий» Леонида Тайшина, недалеко от Константинова камня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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