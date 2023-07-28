Депутат заксобрания ЯНАО Яунгад едет в тундру на встречу с оленеводами

29 июля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Депутат отметит праздник середины лета «Та ер яля» в тундре Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он планирует встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля». Об этом депутат рассказал в социальных сетях. «Отправляюсь на встречу с оленеводами. Проведу встречи, пообщаемся на волнующие их темы», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Он добавил, что 2 августа в Приуральском районе празднуют встречу середины лета «Та ер яля». В это время оленеводы возвращаются с летних стоянок на зимние пастбища. Депутат встретит праздник в стойбище 8-й бригады совхоза «Байдарацкий» Леонида Тайшина, недалеко от Константинова камня.

Депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад отправился с рабочим визитом в тундру. Там он планирует встретиться с оленеводами и отметить праздник середины лета «Та ер яля». Об этом депутат рассказал в социальных сетях. «Отправляюсь на встречу с оленеводами. Проведу встречи, пообщаемся на волнующие их темы», — написал Яунгад в своем telegram-канале. Он добавил, что 2 августа в Приуральском районе празднуют встречу середины лета «Та ер яля». В это время оленеводы возвращаются с летних стоянок на зимние пастбища. Депутат встретит праздник в стойбище 8-й бригады совхоза «Байдарацкий» Леонида Тайшина, недалеко от Константинова камня.