Женщина из Челябинска, которая 14 лет провела в плену, стала жертвой домашнего насилия

02 августа 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Мать Ческидова заявила, что все 14 лет девушка жила у них по своей воле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Женщина из Челябинска, которую 14 лет прятал в своем доме Владимир Ческидов, не была жертвой маньяка. Вся история с похищением больше похожа на домашнее насилие. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева. «Вся эта история в большей степени о домашнем насилии. Это не супер какой-то там маньяк, это все-таки больше про домашнее насилие», — отметила Меркачева в интервью «Радиоточка НСН». Когда Ческидов привел девушку к себе домой, возможно, она восприняла это как начало отношений. При желании, потерпевшая могла раньше найти способ, чтобы сбежать. История описывает пробелы в законе о домашнем насилии. Девушки часто не знают, как себя вести в случае, если их бьют, запирают, уверена Меркачева. Ранее правозащитники попросили не наказывать челябинского маньяка Владимира Ческидова, 14 лет прятавшего женщину. По словам Евы Меркачевой, его нужно лечить в специальной клинике, а не сажать в тюрьму. Челябинского маньяка из поселка Смолино Владимира Ческидова задержали 30 июля 2023 года, когда похищенная им 14 лет назад женщина смогла сбежать из плена. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания по избранию меры пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которая проживала с сыном. После заседания Валентина Ческидова заявила, что все 14 лет девушка жила у них по своей воле. Дом она могла покинуть в любой момент, все двери были открыты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщина из Челябинска, которую 14 лет прятал в своем доме Владимир Ческидов, не была жертвой маньяка. Вся история с похищением больше похожа на домашнее насилие. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева. «Вся эта история в большей степени о домашнем насилии. Это не супер какой-то там маньяк, это все-таки больше про домашнее насилие», — отметила Меркачева в интервью «Радиоточка НСН». Когда Ческидов привел девушку к себе домой, возможно, она восприняла это как начало отношений. При желании, потерпевшая могла раньше найти способ, чтобы сбежать. История описывает пробелы в законе о домашнем насилии. Девушки часто не знают, как себя вести в случае, если их бьют, запирают, уверена Меркачева. Ранее правозащитники попросили не наказывать челябинского маньяка Владимира Ческидова, 14 лет прятавшего женщину. По словам Евы Меркачевой, его нужно лечить в специальной клинике, а не сажать в тюрьму. Челябинского маньяка из поселка Смолино Владимира Ческидова задержали 30 июля 2023 года, когда похищенная им 14 лет назад женщина смогла сбежать из плена. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания по избранию меры пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которая проживала с сыном. После заседания Валентина Ческидова заявила, что все 14 лет девушка жила у них по своей воле. Дом она могла покинуть в любой момент, все двери были открыты.