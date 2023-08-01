Правозащитники просят не наказывать челябинского маньяка, 14 лет прятавшего женщину

Член Совета по правам человека Меркачева: Ческидова надо лечить, а не сажать в тюрьму

01 августа 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Ческидова нужно отправить на принудительное лечение, уверена Меркачева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Челябинского маньяка Владимира Ческидова, 14 лет прятавшего женщину после похищения, надо лечить в специальной клинике, а не сажать в тюрьму. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева. «Он психически нездоровый человек. Максимальное наказание, которое будет, это принудительное лечение в специализированной закрытой клинике», — отметила Меркачева в интервью «Радиоточке НСН». По мнению правозащитницы, нужно провести психиатрическую экспертизу в отношении Ческидова. Если же мужчину признают вменяемым, но имеющим диагноз, его посадят в тюрьму. «Но это сомнительно, потому что такие люди — это проблема для любой колонии. Было бы правильно его лечить», — заявила Меркачева. Челябинского маньяка из поселка Смолино Владимира Ческидова задержали 30 июля 2023 года, когда похищенная им 14 лет назад женщина смогла сбежать из плена. В приступе белой горячки мужчину увезли медики, а пленница смогла выбраться на волю и сообщить о произошедшем сестре и в полицию. После предъявления обвинений мужчина признался в похищении и убийстве еще одной женщины. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания по избранию меры пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которая проживала с сыном.

Челябинского маньяка Владимира Ческидова, 14 лет прятавшего женщину после похищения, надо лечить в специальной клинике, а не сажать в тюрьму. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева. «Он психически нездоровый человек. Максимальное наказание, которое будет, это принудительное лечение в специализированной закрытой клинике», — отметила Меркачева в интервью «Радиоточке НСН». По мнению правозащитницы, нужно провести психиатрическую экспертизу в отношении Ческидова. Если же мужчину признают вменяемым, но имеющим диагноз, его посадят в тюрьму. «Но это сомнительно, потому что такие люди — это проблема для любой колонии. Было бы правильно его лечить», — заявила Меркачева. Челябинского маньяка из поселка Смолино Владимира Ческидова задержали 30 июля 2023 года, когда похищенная им 14 лет назад женщина смогла сбежать из плена. В приступе белой горячки мужчину увезли медики, а пленница смогла выбраться на волю и сообщить о произошедшем сестре и в полицию. После предъявления обвинений мужчина признался в похищении и убийстве еще одной женщины. URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания по избранию меры пресечения Владимиру Ческидову и его матери, которая проживала с сыном.