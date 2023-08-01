Минфин: россияне перестали надеяться только на госпенсии

02 августа 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Российские пенсионеры стали больше полагаться на себя при формировании допдохода, отметили в Минфине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Введение в прошлом году накопительной пенсии привело к тому, что граждане России стали больше рассчитывать на себя, а не на государство при формировании дополнительного пенсионного дохода. Об этом рассказали специалисты Минфина. «С момента создания накопительной составляющей удалось изменить поведение граждан, когда человек считает, что его пенсионный доход должно формировать государство. <…> Россияне пришли к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — пояснили в Минфине, передает РБК. Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщала URA.RU, что с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выплаты должны увеличится до трех пенсионных баллов, что составляет 371,31 рубля. Об этом и других нововведениях, касающихся жизни миллионов россиян, подробно рассказывали корреспонденты информационного агентства.

Введение в прошлом году накопительной пенсии привело к тому, что граждане России стали больше рассчитывать на себя, а не на государство при формировании дополнительного пенсионного дохода. Об этом рассказали специалисты Минфина. «С момента создания накопительной составляющей удалось изменить поведение граждан, когда человек считает, что его пенсионный доход должно формировать государство. <…> Россияне пришли к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии», — пояснили в Минфине, передает РБК. Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщала URA.RU, что с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, выплаты должны увеличится до трех пенсионных баллов, что составляет 371,31 рубля. Об этом и других нововведениях, касающихся жизни миллионов россиян, подробно рассказывали корреспонденты информационного агентства.