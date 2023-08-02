Spiegel: судьба Украины зависит от Илона Маска

02 августа 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Существуют сомнения, что Илон Маск сохранит для Украины доступ к системе Starlink, пишет Der Spiegel Фото: Daniel Oberhaus / Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судьба военных операций украинской армии может напрямую зависеть от решений бизнесмена Илон Маск. Об этом пишет журнал Der Spiegel. Издание объясняет, что в начале конфликта на Украине предприниматель предоставил доступ к своей спутниковой системе Starlink для ВСУ, но позже он угрожал закрыть его, ссылаясь на высокие затраты. «ВСУ в ходе ведения боевых действий использует Starlink. Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины», — говорится в материале журнала. Там добавили, что беспорядочное поведение и спорные политические позиции Маска вносят проблемы для Украины. Бизнесмен в начале конфликта разрешил украинцам использовать его систему, но потом грозил закрыть доступ из-за высокой стоимости, заключили в журнале. Ранее стало известно, что терминалы Starlink находятся под серьезной угрозой. Starlink играет важную роль в связи с ВСУ, однако украинским военным рекомендуется установить современное антивирусное программное обеспечение для защиты от хакеров. Помимо этого, Россия получила технологию для блокировки данной системы, передает Life .

Судьба военных операций украинской армии может напрямую зависеть от решений бизнесмена Илон Маск. Об этом пишет журнал Der Spiegel. Издание объясняет, что в начале конфликта на Украине предприниматель предоставил доступ к своей спутниковой системе Starlink для ВСУ, но позже он угрожал закрыть его, ссылаясь на высокие затраты. «ВСУ в ходе ведения боевых действий использует Starlink. Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины», — говорится в материале журнала. Там добавили, что беспорядочное поведение и спорные политические позиции Маска вносят проблемы для Украины. Бизнесмен в начале конфликта разрешил украинцам использовать его систему, но потом грозил закрыть доступ из-за высокой стоимости, заключили в журнале. Ранее стало известно, что терминалы Starlink находятся под серьезной угрозой. Starlink играет важную роль в связи с ВСУ, однако украинским военным рекомендуется установить современное антивирусное программное обеспечение для защиты от хакеров. Помимо этого, Россия получила технологию для блокировки данной системы, передает Life.