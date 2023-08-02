Spiegel: судьба Украины зависит от Илона Маска

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Существуют сомнения, что Илон Маск сохранит для Украины доступ к системе Starlink, пишет Der Spiegel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Судьба военных операций украинской армии может напрямую зависеть от решений бизнесмена Илон Маск. Об этом пишет журнал Der Spiegel. Издание объясняет, что в начале конфликта на Украине предприниматель предоставил доступ к своей спутниковой системе Starlink для ВСУ, но позже он угрожал закрыть его, ссылаясь на высокие затраты.

«ВСУ в ходе ведения боевых действий использует Starlink. Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины», — говорится в материале журнала. Там добавили, что беспорядочное поведение и спорные политические позиции Маска вносят проблемы для Украины. Бизнесмен в начале конфликта разрешил украинцам использовать его систему, но потом грозил закрыть доступ из-за высокой стоимости, заключили в журнале.

Ранее стало известно, что терминалы Starlink находятся под серьезной угрозой. Starlink играет важную роль в связи с ВСУ, однако украинским военным рекомендуется установить современное антивирусное программное обеспечение для защиты от хакеров. Помимо этого, Россия получила технологию для блокировки данной системы, передает Life.

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Судьба военных операций украинской армии может напрямую зависеть от решений бизнесмена Илон Маск. Об этом пишет журнал Der Spiegel. Издание объясняет, что в начале конфликта на Украине предприниматель предоставил доступ к своей спутниковой системе Starlink для ВСУ, но позже он угрожал закрыть его, ссылаясь на высокие затраты. «ВСУ в ходе ведения боевых действий использует Starlink. Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины», — говорится в материале журнала. Там добавили, что беспорядочное поведение и спорные политические позиции Маска вносят проблемы для Украины. Бизнесмен в начале конфликта разрешил украинцам использовать его систему, но потом грозил закрыть доступ из-за высокой стоимости, заключили в журнале. Ранее стало известно, что терминалы Starlink находятся под серьезной угрозой. Starlink играет важную роль в связи с ВСУ, однако украинским военным рекомендуется установить современное антивирусное программное обеспечение для защиты от хакеров. Помимо этого, Россия получила технологию для блокировки данной системы, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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