Spiegel: судьба Украины зависит от Илона Маска

Судьба военных операций украинской армии может напрямую зависеть от решений бизнесмена Илон Маск. Об этом пишет журнал Der Spiegel. Издание объясняет, что в начале конфликта на Украине предприниматель предоставил доступ к своей спутниковой системе Starlink для ВСУ, но позже он угрожал закрыть его, ссылаясь на высокие затраты.
«ВСУ в ходе ведения боевых действий использует Starlink. Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины», — говорится в материале журнала. Там добавили, что беспорядочное поведение и спорные политические позиции Маска вносят проблемы для Украины. Бизнесмен в начале конфликта разрешил украинцам использовать его систему, но потом грозил закрыть доступ из-за высокой стоимости, заключили в журнале.
Ранее стало известно, что терминалы Starlink находятся под серьезной угрозой. Starlink играет важную роль в связи с ВСУ, однако украинским военным рекомендуется установить современное антивирусное программное обеспечение для защиты от хакеров. Помимо этого, Россия получила технологию для блокировки данной системы, передает Life.
Судьба военных операций украинской армии может напрямую зависеть от решений бизнесмена Илон Маск. Об этом пишет журнал Der Spiegel. Издание объясняет, что в начале конфликта на Украине предприниматель предоставил доступ к своей спутниковой системе Starlink для ВСУ, но позже он угрожал закрыть его, ссылаясь на высокие затраты. «ВСУ в ходе ведения боевых действий использует Starlink. Непредсказуемость Маска в вопросе предоставления доступа к системе может повлиять на успех военных планов Украины», — говорится в материале журнала. Там добавили, что беспорядочное поведение и спорные политические позиции Маска вносят проблемы для Украины. Бизнесмен в начале конфликта разрешил украинцам использовать его систему, но потом грозил закрыть доступ из-за высокой стоимости, заключили в журнале. Ранее стало известно, что терминалы Starlink находятся под серьезной угрозой. Starlink играет важную роль в связи с ВСУ, однако украинским военным рекомендуется установить современное антивирусное программное обеспечение для защиты от хакеров. Помимо этого, Россия получила технологию для блокировки данной системы, передает Life.