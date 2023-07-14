The Telegraph: технологии Илона Маска подвергают ВСУ опасности

Компания Starlink американского предпринимателя Илона Маска подвергает Вооруженные силы Украины (ВСУ) повышенной опасности со стороны кибершпионов. Об этом заявили в службе безопасности Украины.
«Компьютеры, расположенные за периметром защиты, в частности те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Интернет, подвергаются повышенному риску», — передает The Telegraph. Как говорится в материале, Starlink играет важную, но противоречивую роль на Украине, поскольку ВСУ борются за то, чтобы поддерживать связь на поле боя. Бойцам посоветовали установить современное антихакерское программное обеспечение.
Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись со сбоями в работе Starlink в зоне СВО, напоминает MK.RU. Маск заявлял, что спутники Starlink не предназначены для военных целей. Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщала, что компанию не устраивает тот факт, что Украина использует Интернет Starlink для военных нужд, передает Life.
Компания Starlink американского предпринимателя Илона Маска подвергает Вооруженные силы Украины (ВСУ) повышенной опасности со стороны кибершпионов. Об этом заявили в службе безопасности Украины. «Компьютеры, расположенные за периметром защиты, в частности те, которые используют терминалы Starlink для доступа в Интернет, подвергаются повышенному риску», — передает The Telegraph. Как говорится в материале, Starlink играет важную, но противоречивую роль на Украине, поскольку ВСУ борются за то, чтобы поддерживать связь на поле боя. Бойцам посоветовали установить современное антихакерское программное обеспечение. Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись со сбоями в работе Starlink в зоне СВО, напоминает MK.RU. Маск заявлял, что спутники Starlink не предназначены для военных целей. Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл сообщала, что компанию не устраивает тот факт, что Украина использует Интернет Starlink для военных нужд, передает Life.