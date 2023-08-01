01 августа 2023

Сотрудник Курганмашзавода 3,5 км нес на себе сослуживца и отстреливался от бойцов ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган, сивков вадим
Участник СВО из Кургана получил медаль «За отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Водитель-испытатель оборонного предприятия «Курганмашзавод» Вадим Сивков получил медаль «За отвагу» за то, что спас своего сослуживца в зоне спецоперации, пронеся его на себе 3,5 километра под обстрелами ВСУ. Об этом участник боевых действий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Медаль „За отвагу“ — это моя гордость, моя самая любимая медаль. Я получил эту госнаграду за то, что 3,5 километра нес на себе своего боевого товарища под обстрелами. Он выжил, я получил три ранения. Тогда мы отбивались от националистов и я свою задачу выполнил», — рассказал курганец. При этом боец отметил, что не считает себя героем.

Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО признался, что не носит орден Мужества. По его словам, он подарил госнаграду своей матери.

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Водитель-испытатель оборонного предприятия «Курганмашзавод» Вадим Сивков получил медаль «За отвагу» за то, что спас своего сослуживца в зоне спецоперации, пронеся его на себе 3,5 километра под обстрелами ВСУ. Об этом участник боевых действий рассказал корреспонденту URA.RU. «Медаль „За отвагу“ — это моя гордость, моя самая любимая медаль. Я получил эту госнаграду за то, что 3,5 километра нес на себе своего боевого товарища под обстрелами. Он выжил, я получил три ранения. Тогда мы отбивались от националистов и я свою задачу выполнил», — рассказал курганец. При этом боец отметил, что не считает себя героем. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО признался, что не носит орден Мужества. По его словам, он подарил госнаграду своей матери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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