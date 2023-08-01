Курганский боец из зоны СВО избавился от ордена Мужества

Участник СВО из Кургана подарил свой орден Мужества своей матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский десантник Вадим Сивков отдал своей матери орден Мужества, которым его наградили за участие в зоне спецоперации на Украине. Об этом боец сообщил корреспонденту URA.RU.

«У меня есть орден Мужества, но я его не ношу. Задача была выполнена моим подразделением и 90% ребят, к сожалению, уже нет в живых. Поэтому подарил его своей маме», — рассказал военнослужащий.

Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик получил награду от Путина за уничтожение взводов ВСУ. По его словам, для выполнения боевой задачи его подразделению приходилось неделями выбивать националистов из залитых в бетон блиндажей и окопов, отражая из контратаки.