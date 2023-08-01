Два уголовных дела о поджоге военкоматов возбудили в Челябинской области

Поджигательницам военкоматов в Копейске и Верхнеуральске грозит до 5 лет колонии

02 августа 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Напавшим на военкоматы грозит до пяти лет заключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По факту поджогов военкоматов в Копейске и Верхнеуральске возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в правоохранительных органах. Исполнительницам грозит до пяти лет заключения. «В отношении Дарьи Шеманиной и Ирины Раздолькиной возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога или взрыва). Женщины сейчас находятся в ИВС», — рассказал инсайдер. Обе попытки состоялись в ночь с 31 июля на 1 августа. Раздолькина, у которой мошенники перед этим выманили около 2 млн рублей, бросила бутылку с «коктейлем Молотова» в горвоенкомат Копейска и тут же была задержана патрулем ГИБДД. Шеманину, которая не могла расплатиться с кредитами, при сходных обстоятельствах задержали росгвардейцы. Впоследствии оказалось, что несколько лет назад она была мужчиной и прошла операцию по смене пола. Здания военных комиссариатов практически не пострадали, но обеим женщинам грозит теперь до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок. Ранее обе не были судимы. Официальных комментариев со стороны силовых структур пока не последовало.

По факту поджогов военкоматов в Копейске и Верхнеуральске возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщил URA.RU 2 августа источник в правоохранительных органах. Исполнительницам грозит до пяти лет заключения. «В отношении Дарьи Шеманиной и Ирины Раздолькиной возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога или взрыва). Женщины сейчас находятся в ИВС», — рассказал инсайдер. Обе попытки состоялись в ночь с 31 июля на 1 августа. Раздолькина, у которой мошенники перед этим выманили около 2 млн рублей, бросила бутылку с «коктейлем Молотова» в горвоенкомат Копейска и тут же была задержана патрулем ГИБДД. Шеманину, которая не могла расплатиться с кредитами, при сходных обстоятельствах задержали росгвардейцы. Впоследствии оказалось, что несколько лет назад она была мужчиной и прошла операцию по смене пола. Здания военных комиссариатов практически не пострадали, но обеим женщинам грозит теперь до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок. Ранее обе не были судимы. Официальных комментариев со стороны силовых структур пока не последовало.