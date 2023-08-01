Медали для победителей альтернативной Универсиады в Екатеринбурге будут квадратные. Фото

02 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Организаторы презентовали медали, которыми будут награждать победителей фестиваля университетского спорта Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Медали для победителей Международного фестиваля университетского спорта сделали квадратными и в стилистике медных монет, которые были в ходу в годы основания Екатеринбурга. Они также посвящены 300-летию уральской столицы, рассказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов на встрече с журналистами. «Медали — это реплики, которые отсылают нас к 300-летию Екатеринбурга. На заре основания города в ходу были такие медные монеты. Медали сделаны в их стилистике», — передает слова Чернова журналист URA.RU. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа и станет альтернативой отмененной Универсиаде. В соревнованиях примут участие спортсмены из стран БРИКС и ШОС. Также организаторы разослали приглашения в 157 российских вузов. Подтвердили участие 81 вуз из 42 субъектов РФ. «Благодаря большой коммуникационной работе, встрече с представителями спортивных комитетов других стран, ожидаем представителей более 30 стран. Практически все континенты представлены», — отметил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Организаторы надеются, что до начала соревнований цифра поднимется до 37. Цены на билеты на фестиваль начинаются от 80 рублей, уже поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля. К фестивалю организаторы подготовили особенные медали Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медали для победителей Международного фестиваля университетского спорта сделали квадратными и в стилистике медных монет, которые были в ходу в годы основания Екатеринбурга. Они также посвящены 300-летию уральской столицы, рассказал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов на встрече с журналистами. «Медали — это реплики, которые отсылают нас к 300-летию Екатеринбурга. На заре основания города в ходу были такие медные монеты. Медали сделаны в их стилистике», — передает слова Чернова журналист URA.RU. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа и станет альтернативой отмененной Универсиаде. В соревнованиях примут участие спортсмены из стран БРИКС и ШОС. Также организаторы разослали приглашения в 157 российских вузов. Подтвердили участие 81 вуз из 42 субъектов РФ. «Благодаря большой коммуникационной работе, встрече с представителями спортивных комитетов других стран, ожидаем представителей более 30 стран. Практически все континенты представлены», — отметил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Организаторы надеются, что до начала соревнований цифра поднимется до 37. Цены на билеты на фестиваль начинаются от 80 рублей, уже поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля.