В Курганской области продают землю за 50 млн рублей под строительство нефтезавода

В Мишкинском округе (Курганская область) продается земельный участок за 50 миллионов рублей для строительства нефтеперерабатывающего предприятия. Информация об этом размещена на сайте с объявлениями Avito.
«Продается земельный участок для строительства нефтеперерабатывающего завода. Общая площадь территории: 2,1 тысяча гектар. Преимущества: по участкам проходит нефтепровода, рядом находится озеро», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ищут инвестора для строительства стеклозавода. Объем инвестиций составляет более двух миллиардов рублей. Также курганские власти планируют построить производство минеральной ваты, которая служит утеплителем для жилых домов. Для этого необходимо вложить более 500 млн рублей.
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