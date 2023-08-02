Дезертир, угрожавший взорвать гранату, сдался после переговоров с главой Башкирии

Дезертир, который угрожал взорвать гранату, сдался правоохранительным органам
Дезертир, который угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, сдался. Это произошло после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым.
«После разговора Радием Хабировым военнослужащий, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранительным органам», — передает telegram-канал 112 информацию с места событий. Ранее для урегулирования ситуации к месту нахождения дезертира выехал глава Башкирии.
Дезертир сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. После этого он отправился на шоссе, встал около заправки ЛУКОЙЛа и угрожал взорвать гранату. Дорогу перекрыли, на месте дежурили полицейские.
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