Дезертир, угрожавший взорвать гранату, сдался после переговоров с главой Башкирии

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Дезертир, который угрожал взорвать гранату, сдался правоохранительным органам Фото:

Дезертир, который угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, сдался. Это произошло после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым.

«После разговора Радием Хабировым военнослужащий, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранительным органам», — передает telegram-канал 112 информацию с места событий. Ранее для урегулирования ситуации к месту нахождения дезертира выехал глава Башкирии.

Дезертир сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. После этого он отправился на шоссе, встал около заправки ЛУКОЙЛа и угрожал взорвать гранату. Дорогу перекрыли, на месте дежурили полицейские.

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Дезертир, который угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе, сдался. Это произошло после переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. «После разговора Радием Хабировым военнослужащий, угрожавший взорвать гранату, сдался правоохранительным органам», — передает telegram-канал 112 информацию с места событий. Ранее для урегулирования ситуации к месту нахождения дезертира выехал глава Башкирии. Дезертир сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу в Башкирии. После этого он отправился на шоссе, встал около заправки ЛУКОЙЛа и угрожал взорвать гранату. Дорогу перекрыли, на месте дежурили полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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