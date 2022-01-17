Глава МИД Японии заявил, что Курилы принадлежат его стране

Япония готова продолжать переговоры по решению территориального спора с Россией, заявил Есимаса Хаяси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов, считает глава МИД страны Есимаса Хаяси. Он подчеркнул, что Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Россией и подписанию мирного договора.

«На четыре северных острова (так в Японии называют южные Курилы, принадлежащие России, прим. URA.RU) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — цитирует Есимасу Хаяси ТАСС.

Курильские острова перешли под российскую юрисдикцию после Второй мировой войны. Они находятся в Сахалинской области. Япония оспаривает принадлежность южных островов архипелага: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи. Токио относит их к префектуре Хоккайдо.

В конце декабря 2021 года МИД России выразил протест Японии в связи с экспозицией, посвященной Курильским островам. По мнению ведомства, выставка проводится «в контексте незаконных территориальных притязаний» со стороны Токио, передает RT. Вызванному в МИД РФ послу Японии напомнили, что страна отказалась всех претензий на Курилы в 1951 году.

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