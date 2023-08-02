Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для возвращения России в зерновую сделку

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган отметил, что Турция продолжит оказывать усилия для возвращения России в зерновую сделку Фото:
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Турция будет прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, которую Россия отказалась продлевать 18 июля. Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Долгосрочное закрытие Черноморской инициативы никому не выгодно, больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и с низким доходом. <…> Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы», — передает пресс-служба Эрдогана в Twitter.

Эрдоган также отметил, что во время конфликта между Киевом и Москвой не стоит предпринимать шагов для эскалации. По мнению лидера Турции, зерновая сделка — «мост мира». После выхода России из сделки, цены на зерно выросли на 15%, во время действия сделки они упали на 23%, заключил Эрдоган.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ будет готова вернуться к черноморской инициативе после выполнения российских условий. Часть из них касалась подключения Россельхозбанка к SWIFT.

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Турция будет прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, которую Россия отказалась продлевать 18 июля. Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Долгосрочное закрытие Черноморской инициативы никому не выгодно, больше всего пострадают страны, нуждающиеся в зерне и с низким доходом. <…> Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы», — передает пресс-служба Эрдогана в Twitter. Эрдоган также отметил, что во время конфликта между Киевом и Москвой не стоит предпринимать шагов для эскалации. По мнению лидера Турции, зерновая сделка — «мост мира». После выхода России из сделки, цены на зерно выросли на 15%, во время действия сделки они упали на 23%, заключил Эрдоган. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. После этого морской гуманитарный коридор прекратил работу, а на северо-западе Черного моря восстановился режим временно опасного для судоходства района. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ будет готова вернуться к черноморской инициативе после выполнения российских условий. Часть из них касалась подключения Россельхозбанка к SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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