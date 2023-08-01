Курганские бойцы из зоны СВО попросили купить квадроциклы и дроны на фронт. Видео

Курганские бойцы из зоны СВО попросили купить квадроциклы на фронт

02 августа 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Курганцы из зоны СВО попросили земляков купить квадроциклы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к землякам с просьбой помочь в покупке квадроциклов, тепловизоров и дронов. Видеообращение бойцов опубликовано на странице управделами администрации Куртамышской округа Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте». «Мы обеспечены продуктами питания, обмундированием, но есть острая необходимость в автомобилях высокой проходимости и квадроциклах. Также необходимы тепловизоры, квадрокоптеры и FPV-дроны (управляются через видеоочки и пульт — прим. ред.) Низкий поклон вам, победа будет за нами!», — сказал один из бойцов на видео. Также участники СВО поблагодарили за оказываемую гуманитарную помощь жителей Куртамышского округа. Отдельное спасибо от бойцов прозвучало за детские письма, которые греют их душу на передовой. Ранее URA.RU писало, что курганские военные обратились к землякам с фронта. Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь в виде раскладушек, которые улучшат условия жизни в зоне боевых действий.

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к землякам с просьбой помочь в покупке квадроциклов, тепловизоров и дронов. Видеообращение бойцов опубликовано на странице управделами администрации Куртамышской округа Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте». «Мы обеспечены продуктами питания, обмундированием, но есть острая необходимость в автомобилях высокой проходимости и квадроциклах. Также необходимы тепловизоры, квадрокоптеры и FPV-дроны (управляются через видеоочки и пульт — прим. ред.) Низкий поклон вам, победа будет за нами!», — сказал один из бойцов на видео. Также участники СВО поблагодарили за оказываемую гуманитарную помощь жителей Куртамышского округа. Отдельное спасибо от бойцов прозвучало за детские письма, которые греют их душу на передовой. Ранее URA.RU писало, что курганские военные обратились к землякам с фронта. Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь в виде раскладушек, которые улучшат условия жизни в зоне боевых действий.