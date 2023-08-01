Курганцы помогают военным создавать комфортные условия на фронте. Видео

02 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Курганские военные из зоны СВО поблагодарили земляков за гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за оказанную гуманитарную помощь в виде раскладушек. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсети. «Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Курганской области за гуманитарную помощь в виде раскладушек для нашего подразделения. Огромное спасибо, победа будет за нами», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном предпринимательницей Ириной Лаврентьевой в соцсети «ВКонтакте». Также отдельные слова благодарности военные передали совету ветеранов курганского поселка Юргамыш. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО передал мобилизованным бензопилы, чтобы создавать блиндажи. Также сообщалось, что волонтеры назвали инструменты, необходимые бойцам на фронте. В список вошли: топоры, скобы, генераторы и молотки.

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за оказанную гуманитарную помощь в виде раскладушек. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсети. «Хотим поблагодарить неравнодушных жителей Курганской области за гуманитарную помощь в виде раскладушек для нашего подразделения. Огромное спасибо, победа будет за нами», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном предпринимательницей Ириной Лаврентьевой в соцсети «ВКонтакте». Также отдельные слова благодарности военные передали совету ветеранов курганского поселка Юргамыш. Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО передал мобилизованным бензопилы, чтобы создавать блиндажи. Также сообщалось, что волонтеры назвали инструменты, необходимые бойцам на фронте. В список вошли: топоры, скобы, генераторы и молотки.