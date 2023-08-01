Из Кургана в зону спецоперации на Украине передали четыре автомобиля УАЗ со снаряжением и запчастями. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.
«Сегодня отправляем на территорию проведения СВО целую мини-колонну из 4 УАЗов, груженных снаряжением, броней и запчастями. Собирали достаточно долго, все по просьбам парней, которые там служат», — написал Шумков. Также глава региона отдельно передал одному из бойцов подарок в виде цифрового прицела ночного видения.
Ранее URA.RU писало, что курганские участники СВО попросили земляков купить квадроциклы на фронт. Также военнослужащие нуждаются в тепловизорах и дронах, которые управляются видеоочками.
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