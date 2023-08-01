01 августа 2023

Из Кургана на фронт отправили колонну автомобилей УАЗ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, военные, машина уаз
Из Кургана на фронт отправили четыре автомобиля УАЗ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Кургана в зону спецоперации на Украине передали четыре автомобиля УАЗ со снаряжением и запчастями. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Сегодня отправляем на территорию проведения СВО целую мини-колонну из 4 УАЗов, груженных снаряжением, броней и запчастями. Собирали достаточно долго, все по просьбам парней, которые там служат», — написал Шумков. Также глава региона отдельно передал одному из бойцов подарок в виде цифрового прицела ночного видения.

Ранее URA.RU писало, что курганские участники СВО попросили земляков купить квадроциклы на фронт. Также военнослужащие нуждаются в тепловизорах и дронах, которые управляются видеоочками.

В зону СВО из Курганской области отправили четыре автомобиля УАЗ со снаряжением
В зону СВО из Курганской области отправили четыре автомобиля УАЗ со снаряжением
Фото:

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Из Кургана в зону спецоперации на Украине передали четыре автомобиля УАЗ со снаряжением и запчастями. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Сегодня отправляем на территорию проведения СВО целую мини-колонну из 4 УАЗов, груженных снаряжением, броней и запчастями. Собирали достаточно долго, все по просьбам парней, которые там служат», — написал Шумков. Также глава региона отдельно передал одному из бойцов подарок в виде цифрового прицела ночного видения. Ранее URA.RU писало, что курганские участники СВО попросили земляков купить квадроциклы на фронт. Также военнослужащие нуждаются в тепловизорах и дронах, которые управляются видеоочками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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