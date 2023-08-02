В Екатеринбурге почти на сутки задержали рейс в Белоярский

02 августа 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Из-за задержки вылет состоится лишь 3 августа в 11:30 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» в Белоярский (ХМАО), который должен был вылететь 2 августа в 14:10. Теперь вылет состоится 3 августа в 11:30, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярного рейса 7R-825 по маршруту Екатеринбург — Белоярский авиакомпании „РусЛайн“. Планируемое время вылета 11 часов 30 минут 3 августа», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Рейс ожидают около 40 пассажиров, на данный момент их разместили в гостинице «Лайнер» возле аэропорта. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили в ведомстве. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» в Белоярский (ХМАО), который должен был вылететь 2 августа в 14:10. Теперь вылет состоится 3 августа в 11:30, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярного рейса 7R-825 по маршруту Екатеринбург — Белоярский авиакомпании „РусЛайн“. Планируемое время вылета 11 часов 30 минут 3 августа», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Рейс ожидают около 40 пассажиров, на данный момент их разместили в гостинице «Лайнер» возле аэропорта. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили в ведомстве. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.