В Екатеринбурге почти на сутки задержали рейс в Белоярский

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт кольцово, самолет
Из-за задержки вылет состоится лишь 3 августа в 11:30 Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» в Белоярский (ХМАО), который должен был вылететь 2 августа в 14:10. Теперь вылет состоится 3 августа в 11:30, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярного рейса 7R-825 по маршруту Екатеринбург — Белоярский авиакомпании „РусЛайн“. Планируемое время вылета 11 часов 30 минут 3 августа», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс ожидают около 40 пассажиров, на данный момент их разместили в гостинице «Лайнер» возле аэропорта. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили в ведомстве. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «РусЛайн» в Белоярский (ХМАО), который должен был вылететь 2 августа в 14:10. Теперь вылет состоится 3 августа в 11:30, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка регулярного рейса 7R-825 по маршруту Екатеринбург — Белоярский авиакомпании „РусЛайн“. Планируемое время вылета 11 часов 30 минут 3 августа», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Рейс ожидают около 40 пассажиров, на данный момент их разместили в гостинице «Лайнер» возле аэропорта. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили в ведомстве. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «РусЛайн». На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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