Песков: Путин и Эрдоган необязательно могут встретиться в Турции

02 августа 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Россия и Турция обсудят время и место встречи своих лидеров Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и датам встречи. <…> Это не обязательно Турция», — подчеркнул Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов». До этого в Кремле подтверждали возможную встречу двух мировых лидеров. Также сообщалось, что Путин и Эрдоган провели разговор друг с другом и обсудили зерновую сделку.

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и датам встречи. <…> Это не обязательно Турция», — подчеркнул Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов». До этого в Кремле подтверждали возможную встречу двух мировых лидеров. Также сообщалось, что Путин и Эрдоган провели разговор друг с другом и обсудили зерновую сделку.