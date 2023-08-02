Песков: Путин и Эрдоган необязательно могут встретиться в Турции

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и датам встречи. <…> Это не обязательно Турция», — подчеркнул Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов».
До этого в Кремле подтверждали возможную встречу двух мировых лидеров. Также сообщалось, что Путин и Эрдоган провели разговор друг с другом и обсудили зерновую сделку.
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