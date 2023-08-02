В ХМАО ритуальщик напал на депутата, обнаружившего свалку цинковых гробов. Фото, видео

03 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

На депутата Насибуллина напали на кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Урае сотрудник ритуальной конторы напал на депутата городской думы Леонарда Насибуллина, обнаружившего свалку из пяти цинковых гробов, в которых перевозили тела погибших бойцов с Украины в ХМАО. Насибуллин рассказал URA.RU, что вызвал полицию и сообщил в мэрию о находке, но ритуальщик, приехавший на вызов, попытался выбить у него телефон и нецензурно возмущался, что его оторвали от более важных дел. Депутату удалось снять нападение на видео. «В этих ящиках перевозили погибших на СВО бойцов. Я нашел на гробах фамилии и пометки Южного военного округа. Видимо, во время похорон останки переложили, а гробы пролежали на стихийной помойке не меньше месяца. В Урае всеми ритуальными услугами занимается городское предприятие ритуальных услуг, но пока я не обнаружил свалку, она никого не волновала. Такое скотское отношение к нашим бойцам говорит само за себя. Это недопустимо. Все погибшие урайцы были представлены к наградам. Солдат хоронили за счет Минобороны, но местные чиновники даже не смогли проследить, чтобы все прошло, как подобает», — возмутился Насибуллин. На предоставленных депутатом фото есть табличка с фамилией бойца Николая Кизилова. Его похоронили на местном кладбище 20 июня — об этом писал мэр Урая Тимур Закирзянов. В соцсетях под обращением к гражданам, которые опубликовал глава, узнав о свалке на кладбище, жители начали оставлять комментарии о том, что первый гроб появился в этом месте еще весной. «Горожане, были на похоронах другого урайского бойца, сержанта Ивана Вирухина, опознали гроб в котором доставили тело, — он тоже был на этой свалке. О смерти Вирухина стало известно в конце мая», — добавил Насибуллин. Закирзянов приказал разобрать свалку до вечера 2 августа. В комментариях к его публикации на странице «Вконтакте» появилось фото, подтверждающее, что гробы вывезли. Ранее URA.RU писало о стихийной свалке на кладбище, которую нашел Насибуллин. Мэр Урая Закирзянов сообщил, что происшествие будет расследовано и виновных накажут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае сотрудник ритуальной конторы напал на депутата городской думы Леонарда Насибуллина, обнаружившего свалку из пяти цинковых гробов, в которых перевозили тела погибших бойцов с Украины в ХМАО. Насибуллин рассказал URA.RU, что вызвал полицию и сообщил в мэрию о находке, но ритуальщик, приехавший на вызов, попытался выбить у него телефон и нецензурно возмущался, что его оторвали от более важных дел. Депутату удалось снять нападение на видео. «В этих ящиках перевозили погибших на СВО бойцов. Я нашел на гробах фамилии и пометки Южного военного округа. Видимо, во время похорон останки переложили, а гробы пролежали на стихийной помойке не меньше месяца. В Урае всеми ритуальными услугами занимается городское предприятие ритуальных услуг, но пока я не обнаружил свалку, она никого не волновала. Такое скотское отношение к нашим бойцам говорит само за себя. Это недопустимо. Все погибшие урайцы были представлены к наградам. Солдат хоронили за счет Минобороны, но местные чиновники даже не смогли проследить, чтобы все прошло, как подобает», — возмутился Насибуллин. На предоставленных депутатом фото есть табличка с фамилией бойца Николая Кизилова. Его похоронили на местном кладбище 20 июня — об этом писал мэр Урая Тимур Закирзянов. В соцсетях под обращением к гражданам, которые опубликовал глава, узнав о свалке на кладбище, жители начали оставлять комментарии о том, что первый гроб появился в этом месте еще весной. «Горожане, были на похоронах другого урайского бойца, сержанта Ивана Вирухина, опознали гроб в котором доставили тело, — он тоже был на этой свалке. О смерти Вирухина стало известно в конце мая», — добавил Насибуллин. Закирзянов приказал разобрать свалку до вечера 2 августа. В комментариях к его публикации на странице «Вконтакте» появилось фото, подтверждающее, что гробы вывезли. Ранее URA.RU писало о стихийной свалке на кладбище, которую нашел Насибуллин. Мэр Урая Закирзянов сообщил, что происшествие будет расследовано и виновных накажут.