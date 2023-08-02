02 августа 2023

В ХМАО ритуальщик напал на депутата, обнаружившего свалку цинковых гробов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, могила, аллея героев чвк вагенр, северное кладбище березовского, захоронение солдат
На депутата Насибуллина напали на кладбище Фото:

В Урае сотрудник ритуальной конторы напал на депутата городской думы Леонарда Насибуллина, обнаружившего свалку из пяти цинковых гробов, в которых перевозили тела погибших бойцов с Украины в ХМАО. Насибуллин рассказал URA.RU, что вызвал полицию и сообщил в мэрию о находке, но ритуальщик, приехавший на вызов, попытался выбить у него телефон и нецензурно возмущался, что его оторвали от более важных дел. Депутату удалось снять нападение на видео.

«В этих ящиках перевозили погибших на СВО бойцов. Я нашел на гробах фамилии и пометки Южного военного округа. Видимо, во время похорон останки переложили, а гробы пролежали на стихийной помойке не меньше месяца. В Урае всеми ритуальными услугами занимается городское предприятие ритуальных услуг, но пока я не обнаружил свалку, она никого не волновала. Такое скотское отношение к нашим бойцам говорит само за себя. Это недопустимо. Все погибшие урайцы были представлены к наградам. Солдат хоронили за счет Минобороны, но местные чиновники даже не смогли проследить, чтобы все прошло, как подобает», — возмутился Насибуллин.

На предоставленных депутатом фото есть табличка с фамилией бойца Николая Кизилова. Его похоронили на местном кладбище 20 июня — об этом писал мэр Урая Тимур Закирзянов. В соцсетях под обращением к гражданам, которые опубликовал глава, узнав о свалке на кладбище, жители начали оставлять комментарии о том, что первый гроб появился в этом месте еще весной. «Горожане, были на похоронах другого урайского бойца, сержанта Ивана Вирухина, опознали гроб в котором доставили тело, — он тоже был на этой свалке. О смерти Вирухина стало известно в конце мая», — добавил Насибуллин.

Закирзянов приказал разобрать свалку до вечера 2 августа. В комментариях к его публикации на странице «Вконтакте» появилось фото, подтверждающее, что гробы вывезли.

Ранее URA.RU писало о стихийной свалке на кладбище, которую нашел Насибуллин. Мэр Урая Закирзянов сообщил, что происшествие будет расследовано и виновных накажут.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае сотрудник ритуальной конторы напал на депутата городской думы Леонарда Насибуллина, обнаружившего свалку из пяти цинковых гробов, в которых перевозили тела погибших бойцов с Украины в ХМАО. Насибуллин рассказал URA.RU, что вызвал полицию и сообщил в мэрию о находке, но ритуальщик, приехавший на вызов, попытался выбить у него телефон и нецензурно возмущался, что его оторвали от более важных дел. Депутату удалось снять нападение на видео. «В этих ящиках перевозили погибших на СВО бойцов. Я нашел на гробах фамилии и пометки Южного военного округа. Видимо, во время похорон останки переложили, а гробы пролежали на стихийной помойке не меньше месяца. В Урае всеми ритуальными услугами занимается городское предприятие ритуальных услуг, но пока я не обнаружил свалку, она никого не волновала. Такое скотское отношение к нашим бойцам говорит само за себя. Это недопустимо. Все погибшие урайцы были представлены к наградам. Солдат хоронили за счет Минобороны, но местные чиновники даже не смогли проследить, чтобы все прошло, как подобает», — возмутился Насибуллин. На предоставленных депутатом фото есть табличка с фамилией бойца Николая Кизилова. Его похоронили на местном кладбище 20 июня — об этом писал мэр Урая Тимур Закирзянов. В соцсетях под обращением к гражданам, которые опубликовал глава, узнав о свалке на кладбище, жители начали оставлять комментарии о том, что первый гроб появился в этом месте еще весной. «Горожане, были на похоронах другого урайского бойца, сержанта Ивана Вирухина, опознали гроб в котором доставили тело, — он тоже был на этой свалке. О смерти Вирухина стало известно в конце мая», — добавил Насибуллин. Закирзянов приказал разобрать свалку до вечера 2 августа. В комментариях к его публикации на странице «Вконтакте» появилось фото, подтверждающее, что гробы вывезли. Ранее URA.RU писало о стихийной свалке на кладбище, которую нашел Насибуллин. Мэр Урая Закирзянов сообщил, что происшествие будет расследовано и виновных накажут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...