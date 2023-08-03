Кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года

В РФ особо остро стоит вопрос дефицита «синих воротничков», заявила профессор ВШЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В июле 2023 года 42% российских промышленных предприятий пожаловались на дефицит работников. Подобный уровень кадрового голода стал максимальным с 1996 года. Об этом свидетельствуют данные опроса лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП).

«В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда», — приводит цитату из итогов мониторинга РБК. По словам профессора департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елены Варшавской, сейчас большинство предприятий работают с повышенной загрузкой и для них особо остро стоит вопрос дефицита «синих воротничков» (специалистов рабочих профессий — прим. URA.RU). Она отметила, что их объем подготовки снизился в четыре раза за последние десять лет.

Ранее, в первом квартале 2023 года, российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. Уточнялось, что заметная нехватка рабочей силы ощущается на обрабатывающих производствах, компаниях сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. Центробанк, заявляя об историческом минимуме по безработице в РФ, связывал его с частичной мобилизацией.