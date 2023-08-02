Кандидаты на пост мэра Перми начали оглашать свои программы

Бывший врач Комягина, претендующая на пост мэра, хочет сделать из Перми родину талантов

03 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Программы развития Перми кандидаты в мэры будут защищать 17 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми завершается прием документов для участия в конкурсе на пост мэра города. Кандидаты должны будут защитить свои программы развития города перед комиссией. Некоторые уже начали раскрывать свои основные идеи. Так, бывший врач Оксана Комягина обещает за пять лет сделать Пермь «родиной талантов». «Главный лозунг моей программы „Пермь — город счастливых семей!“. Программа рассчитана на создание комфортной внутренней среды города. Развитие инновационных технологий, кластеризация в направлении образования, и других отраслях. Создание кластеров инновационного развития при участии российских и международных компаний. Я считаю город Пермь должен стать за 5 лет родиной талантов!» — пишет Комягина в соцсетях. Ранее кандидат от КПРФ Анна Баранова заявляла, что главным пунктов ее программы станет возвращение прямых выборов мэра, а также приведение в порядок отдаленным микрорайонов. Блогер-сексолог Ирина Боровик призналась, что программу написала за одну ночь. Она обещает «построить третий мост через Каму, новый оперный театр и спортивно-концертный комплекс». Так же озвучивает идею открытых выборов, поддерживает семейные ценности, многодетность и секспросвет. 3 августа прием документов от претендентов на кресло главы Перми завершается. По последним данным, в отборе решили принять участие 11 человек. Конкурс состоится 17 августа, после чего из двух человек, прошедших его, депутаты выберут мэра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми завершается прием документов для участия в конкурсе на пост мэра города. Кандидаты должны будут защитить свои программы развития города перед комиссией. Некоторые уже начали раскрывать свои основные идеи. Так, бывший врач Оксана Комягина обещает за пять лет сделать Пермь «родиной талантов». «Главный лозунг моей программы „Пермь — город счастливых семей!“. Программа рассчитана на создание комфортной внутренней среды города. Развитие инновационных технологий, кластеризация в направлении образования, и других отраслях. Создание кластеров инновационного развития при участии российских и международных компаний. Я считаю город Пермь должен стать за 5 лет родиной талантов!» — пишет Комягина в соцсетях. Ранее кандидат от КПРФ Анна Баранова заявляла, что главным пунктов ее программы станет возвращение прямых выборов мэра, а также приведение в порядок отдаленным микрорайонов. Блогер-сексолог Ирина Боровик призналась, что программу написала за одну ночь. Она обещает «построить третий мост через Каму, новый оперный театр и спортивно-концертный комплекс». Так же озвучивает идею открытых выборов, поддерживает семейные ценности, многодетность и секспросвет. 3 августа прием документов от претендентов на кресло главы Перми завершается. По последним данным, в отборе решили принять участие 11 человек. Конкурс состоится 17 августа, после чего из двух человек, прошедших его, депутаты выберут мэра.