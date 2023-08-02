Мэр Екатеринбурга ответил хейтерам нового арт-объекта в центре города. Фото

03 августа 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Мэр Орлов уверен, кто «Сердце» полюбится горожанам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городу нужны перемены, поэтому арт-объект «Сердце» заменил устаревшую «книгу» на проспекте Ленина. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о критике горожан, которая обрушилась на новый символ. «Знаете, везде нужны изменения. Сколько лет [было] этой книге? Она была в очень плачевном состоянии. Понятно, что девятая гимназия — лучшая школа нашего города… Но я думаю, что сердце — это не менее яркий символ, в том числе и тех талантливых детей, кто в „девятке“ учится, и учителей, которые свое сердце детям отдают», — сказал Орлов. В комментариях к одной из публикаций URA.RU по теме читатели заявили, что им «Сердце» не нравится. «Была такая красивая книга, со смыслом, около гимназии. Теперь какую-то дрянь впендюрят», — написал один из читателей. «Очень мрачно. Некрасиво. Не вдохновляет», — высказался другой. «Мне тоже не нравится», — поделился мнением третий екатеринбуржец. Арт-объект «Сердце» был открыт 3 августа на проспекте Ленина. Он заменил устаревшую «книгу», которая ранее была установлена возле гимназии №9. Появлению «Сердца» предшествовал аппаратный конфликт: по данным URA.RU, свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Ярин опасался международного скандала из-за новой композиции. Молодежь уже спешит сфотографироваться рядом с «Сердцем» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый арт-объект установили в самом центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городу нужны перемены, поэтому арт-объект «Сердце» заменил устаревшую «книгу» на проспекте Ленина. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о критике горожан, которая обрушилась на новый символ. «Знаете, везде нужны изменения. Сколько лет [было] этой книге? Она была в очень плачевном состоянии. Понятно, что девятая гимназия — лучшая школа нашего города… Но я думаю, что сердце — это не менее яркий символ, в том числе и тех талантливых детей, кто в „девятке“ учится, и учителей, которые свое сердце детям отдают», — сказал Орлов. В комментариях к одной из публикаций URA.RU по теме читатели заявили, что им «Сердце» не нравится. «Была такая красивая книга, со смыслом, около гимназии. Теперь какую-то дрянь впендюрят», — написал один из читателей. «Очень мрачно. Некрасиво. Не вдохновляет», — высказался другой. «Мне тоже не нравится», — поделился мнением третий екатеринбуржец. Арт-объект «Сердце» был открыт 3 августа на проспекте Ленина. Он заменил устаревшую «книгу», которая ранее была установлена возле гимназии №9. Появлению «Сердца» предшествовал аппаратный конфликт: по данным URA.RU, свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Ярин опасался международного скандала из-за новой композиции.