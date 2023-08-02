02 августа 2023

Мэр Екатеринбурга ответил хейтерам нового арт-объекта в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие арт-объекта Сердце добра и соучастия. Екатеринбург
Мэр Орлов уверен, кто «Сердце» полюбится горожанам Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городу нужны перемены, поэтому арт-объект «Сердце» заменил устаревшую «книгу» на проспекте Ленина. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о критике горожан, которая обрушилась на новый символ.

«Знаете, везде нужны изменения. Сколько лет [было] этой книге? Она была в очень плачевном состоянии. Понятно, что девятая гимназия — лучшая школа нашего города… Но я думаю, что сердце — это не менее яркий символ, в том числе и тех талантливых детей, кто в „девятке“ учится, и учителей, которые свое сердце детям отдают», — сказал Орлов.

В комментариях к одной из публикаций URA.RU по теме читатели заявили, что им «Сердце» не нравится. «Была такая красивая книга, со смыслом, около гимназии. Теперь какую-то дрянь впендюрят», — написал один из читателей. «Очень мрачно. Некрасиво. Не вдохновляет», — высказался другой. «Мне тоже не нравится», — поделился мнением третий екатеринбуржец.

Арт-объект «Сердце» был открыт 3 августа на проспекте Ленина. Он заменил устаревшую «книгу», которая ранее была установлена возле гимназии №9. Появлению «Сердца» предшествовал аппаратный конфликт: по данным URA.RU, свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Ярин опасался международного скандала из-за новой композиции.

Молодежь уже спешит сфотографироваться рядом с «Сердцем»
Молодежь уже спешит сфотографироваться рядом с «Сердцем»
Фото:
Новый арт-объект установили в самом центре города
Новый арт-объект установили в самом центре города
Фото:

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городу нужны перемены, поэтому арт-объект «Сердце» заменил устаревшую «книгу» на проспекте Ленина. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о критике горожан, которая обрушилась на новый символ. «Знаете, везде нужны изменения. Сколько лет [было] этой книге? Она была в очень плачевном состоянии. Понятно, что девятая гимназия — лучшая школа нашего города… Но я думаю, что сердце — это не менее яркий символ, в том числе и тех талантливых детей, кто в „девятке“ учится, и учителей, которые свое сердце детям отдают», — сказал Орлов. В комментариях к одной из публикаций URA.RU по теме читатели заявили, что им «Сердце» не нравится. «Была такая красивая книга, со смыслом, около гимназии. Теперь какую-то дрянь впендюрят», — написал один из читателей. «Очень мрачно. Некрасиво. Не вдохновляет», — высказался другой. «Мне тоже не нравится», — поделился мнением третий екатеринбуржец. Арт-объект «Сердце» был открыт 3 августа на проспекте Ленина. Он заменил устаревшую «книгу», которая ранее была установлена возле гимназии №9. Появлению «Сердца» предшествовал аппаратный конфликт: по данным URA.RU, свердловский министр международных и внешнеэкономических связей Ярин опасался международного скандала из-за новой композиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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