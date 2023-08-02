В центре Екатеринбурга открыли огромное «Сердце». Фото

03 августа 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Новый арт-объект заменил «книгу» возле гимназии №9 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина состоялось открытие арт-объекта — красного «Сердца». Его появлению предшествовал аппаратный скандал. Мэр Алексей Орлов на торжественной церемонии заявил, что композиция станет новым символом города, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Это не просто кусок гранита и металла, это новый символ Екатеринбурга — города самобытного, энергичного, молодого», — сказал Орлов. «Это место будет топовой фотозоной», — добавил он. Как писало URA.RU, с идеей заменить огромную устаревшую «книгу» на этом месте год назад выступил губернатор Евгений Куйвашев, Орлов долго согласовывал с ним различные дизайнерские концепции. И в мае 2023-го было объявлено, что задумку реализует владелец компании «Наста-Групп», почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян — в качестве подарка к 300-летию города. За несколько дней до церемонии разразился аппаратный спор. Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин предположил, что азербайджанская диаспора будет недовольна. Но мэрия, заручившись поддержкой МИДа, отменять событие отказалась. Куйвашев на него прийти не смог — из-за срочного совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. «Сердце» губернатору понравилось, отметил Орлов. Мэр Орлов уверен, что новый арт-объект станет символом города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новая композиция стала подарком горожанам к 300-летию Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Появлению «Сердца» в центре города предшествовал аппаратный спор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина состоялось открытие арт-объекта — красного «Сердца». Его появлению предшествовал аппаратный скандал. Мэр Алексей Орлов на торжественной церемонии заявил, что композиция станет новым символом города, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Это не просто кусок гранита и металла, это новый символ Екатеринбурга — города самобытного, энергичного, молодого», — сказал Орлов. «Это место будет топовой фотозоной», — добавил он. Как писало URA.RU, с идеей заменить огромную устаревшую «книгу» на этом месте год назад выступил губернатор Евгений Куйвашев, Орлов долго согласовывал с ним различные дизайнерские концепции. И в мае 2023-го было объявлено, что задумку реализует владелец компании «Наста-Групп», почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян — в качестве подарка к 300-летию города. За несколько дней до церемонии разразился аппаратный спор. Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин предположил, что азербайджанская диаспора будет недовольна. Но мэрия, заручившись поддержкой МИДа, отменять событие отказалась. Куйвашев на него прийти не смог — из-за срочного совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. «Сердце» губернатору понравилось, отметил Орлов.