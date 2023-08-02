Новый арт-объект в центре Екатеринбурга взволновал министра

02 августа 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Огромное «Сердце» начали устанавливать днем 31 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Презентацию нового арт-объекта — «Сердца» — в центре Екатеринбурга сопровождает аппаратный конфликт. По данным URA.RU, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин якобы выразил недовольство запланированным мэрией событием — опасаясь международного скандала. В то же время в самом МинВЭС это не подтверждают. «Сердце» возле элитной гимназии №9 торжественно откроют днем 3 августа. Как писало URA.RU, с идеей заменить огромную устаревшую «книгу» на этом месте год назад выступил губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов долго согласовывал с ним различные дизайнерские концепции. И в мае 2023-го было объявлено, что задумку реализует владелец компании «Наста-Групп», почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян — в качестве подарка к 300-летию города. По словам источника агентства, в разгар подготовки к церемонии Ярин заявил, что ее надо согласовать с представительством МИД РФ в Екатеринбурге. А также якобы дал понять, что вообще открывать арт-объект не рекомендует — из-за возможного недовольства азербайджанской диаспоры. В мэрии в ответ якобы постарались объяснить, что Спартакян устанавливает сердце не как консул, а как неравнодушный предприниматель. И что мероприятие не является международным. «Это, в том числе, позиция Орлова», — передал источник. МИД мэрию поддержал. Арт-объект будет выглядеть так Фото: читатель URA.RU При этом в разговоре с URA.RU официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов сказал, что писем от Ярина не получал. А также заявил, что согласовывать с ним открытие «Сердца» мэрия не должна. «Мы приглашение получили, планируем принять участие. Потому что приближается день города, который мы все любим, заботимся о нем и благоустраиваем. И искренне заинтересованы, чтобы город был лучше и красивее. Если уполномоченные лица администрации приняли решение принять в дар от почетного консула Армении [такой объект], почему бы и нет?» — сказал Харлов. В пресс-службе мэрии корреспонденту лишь заявили, что открытие арт-объекта состоится. Известно, что на церемонию планировали пригласить Куйвашева. Состоится ли его визит, учитывая позицию Ярина, неясно. «В министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области поступило приглашение об участии в церемонии открытия, но в силу сложившихся обстоятельств министр Вячеслав Ярин (он, говорят, на больничном — прим. URA.RU) дал поручение своему заместителю принять участие. Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области поддерживает инициативы руководителей консульских учреждений иностранных государств в Екатеринбурге. Почетный консул Республики Армения Нарек Спартакян отличается активной деятельностью в этом направлении. ММиВЭС его поддерживает и как жители Екатеринбурга с благодарностью принимает его замечательный подарок», — прокомментировали URA.RU в МинВЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Презентацию нового арт-объекта — «Сердца» — в центре Екатеринбурга сопровождает аппаратный конфликт. По данным URA.RU, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин якобы выразил недовольство запланированным мэрией событием — опасаясь международного скандала. В то же время в самом МинВЭС это не подтверждают. «Сердце» возле элитной гимназии №9 торжественно откроют днем 3 августа. Как писало URA.RU, с идеей заменить огромную устаревшую «книгу» на этом месте год назад выступил губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов долго согласовывал с ним различные дизайнерские концепции. И в мае 2023-го было объявлено, что задумку реализует владелец компании «Наста-Групп», почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян — в качестве подарка к 300-летию города. По словам источника агентства, в разгар подготовки к церемонии Ярин заявил, что ее надо согласовать с представительством МИД РФ в Екатеринбурге. А также якобы дал понять, что вообще открывать арт-объект не рекомендует — из-за возможного недовольства азербайджанской диаспоры. В мэрии в ответ якобы постарались объяснить, что Спартакян устанавливает сердце не как консул, а как неравнодушный предприниматель. И что мероприятие не является международным. «Это, в том числе, позиция Орлова», — передал источник. МИД мэрию поддержал. При этом в разговоре с URA.RU официальный представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов сказал, что писем от Ярина не получал. А также заявил, что согласовывать с ним открытие «Сердца» мэрия не должна. «Мы приглашение получили, планируем принять участие. Потому что приближается день города, который мы все любим, заботимся о нем и благоустраиваем. И искренне заинтересованы, чтобы город был лучше и красивее. Если уполномоченные лица администрации приняли решение принять в дар от почетного консула Армении [такой объект], почему бы и нет?» — сказал Харлов. В пресс-службе мэрии корреспонденту лишь заявили, что открытие арт-объекта состоится. Известно, что на церемонию планировали пригласить Куйвашева. Состоится ли его визит, учитывая позицию Ярина, неясно. «В министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области поступило приглашение об участии в церемонии открытия, но в силу сложившихся обстоятельств министр Вячеслав Ярин (он, говорят, на больничном — прим. URA.RU) дал поручение своему заместителю принять участие. Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области поддерживает инициативы руководителей консульских учреждений иностранных государств в Екатеринбурге. Почетный консул Республики Армения Нарек Спартакян отличается активной деятельностью в этом направлении. ММиВЭС его поддерживает и как жители Екатеринбурга с благодарностью принимает его замечательный подарок», — прокомментировали URA.RU в МинВЭС.