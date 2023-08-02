Поджигателей челябинских военкоматов отказались отправлять за решетку

03 августа 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Суд отправил одну из поджигательниц под домашний арест, вторую — под подписку о невыезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Копейский и Верхнеуральский суды (Челябинская область) отказали в ходатайствах следователей отправить в СИЗО задержанных поджигателей военкоматов. Одну из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, вторую — отправили под домашний арест. «Исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение участников уголовного судопроизводства, суд в удовлетворении ходатайства старшего следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу отказал. Избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 1 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского суда. В обоих случаях следствие настаивало на избрании меры пресечении в виде содержания под стражей. В случае с поджогом военкомата в Верхнеуральске суд не нашел подтверждения о намерении подозреваемой продолжать преступные действия. Как передает издание «74.ру», ее отпустили под подписку о невыезде. Оба военкомата пытались поджечь в ночь на 1 августа. Однако, попытки были неудачные и поджигателей оперативно задержали. В ходе расследования выяснилось, что обеим позвонили мошенники и вынудили пойти на преступление. Более того выяснилось, что одна из поджигательниц ранее была мужчиной. Несколько лет назад она сменила пол. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Копейский и Верхнеуральский суды (Челябинская область) отказали в ходатайствах следователей отправить в СИЗО задержанных поджигателей военкоматов. Одну из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, вторую — отправили под домашний арест. «Исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение участников уголовного судопроизводства, суд в удовлетворении ходатайства старшего следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу отказал. Избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 1 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского суда. В обоих случаях следствие настаивало на избрании меры пресечении в виде содержания под стражей. В случае с поджогом военкомата в Верхнеуральске суд не нашел подтверждения о намерении подозреваемой продолжать преступные действия. Как передает издание «74.ру», ее отпустили под подписку о невыезде. Оба военкомата пытались поджечь в ночь на 1 августа. Однако, попытки были неудачные и поджигателей оперативно задержали. В ходе расследования выяснилось, что обеим позвонили мошенники и вынудили пойти на преступление. Более того выяснилось, что одна из поджигательниц ранее была мужчиной. Несколько лет назад она сменила пол.