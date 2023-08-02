02 августа 2023

Поджигателей челябинских военкоматов отказались отправлять за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Суд отправил одну из поджигательниц под домашний арест, вторую — под подписку о невыезде Фото:

Копейский и Верхнеуральский суды (Челябинская область) отказали в ходатайствах следователей отправить в СИЗО задержанных поджигателей военкоматов. Одну из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, вторую — отправили под домашний арест.

«Исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение участников уголовного судопроизводства, суд в удовлетворении ходатайства старшего следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу отказал. Избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 1 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского суда.

В обоих случаях следствие настаивало на избрании меры пресечении в виде содержания под стражей. В случае с поджогом военкомата в Верхнеуральске суд не нашел подтверждения о намерении подозреваемой продолжать преступные действия. Как передает издание «74.ру», ее отпустили под подписку о невыезде.

Оба военкомата пытались поджечь в ночь на 1 августа. Однако, попытки были неудачные и поджигателей оперативно задержали. В ходе расследования выяснилось, что обеим позвонили мошенники и вынудили пойти на преступление. Более того выяснилось, что одна из поджигательниц ранее была мужчиной. Несколько лет назад она сменила пол.

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Копейский и Верхнеуральский суды (Челябинская область) отказали в ходатайствах следователей отправить в СИЗО задержанных поджигателей военкоматов. Одну из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, вторую — отправили под домашний арест. «Исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение участников уголовного судопроизводства, суд в удовлетворении ходатайства старшего следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу отказал. Избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 1 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского суда. В обоих случаях следствие настаивало на избрании меры пресечении в виде содержания под стражей. В случае с поджогом военкомата в Верхнеуральске суд не нашел подтверждения о намерении подозреваемой продолжать преступные действия. Как передает издание «74.ру», ее отпустили под подписку о невыезде. Оба военкомата пытались поджечь в ночь на 1 августа. Однако, попытки были неудачные и поджигателей оперативно задержали. В ходе расследования выяснилось, что обеим позвонили мошенники и вынудили пойти на преступление. Более того выяснилось, что одна из поджигательниц ранее была мужчиной. Несколько лет назад она сменила пол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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