Участник СВО из Екатеринбурга раскрыл, почему бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Свердловский участник СВО: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за огромных потерь

03 августа 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Украинские военные сдаются в плен из-за огромных потерь, отсутствия медпомощи и четких задач от командования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные украинской армии начали массово сдаваться в плен из-за огромных потерь, которые несут их бригады. Плюс ко всему, бойцы ВСУ не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Вадим, который выполняет боевые задачи на запорожском направлении. «В последние пару месяцев наблюдается интересная тенденция на Запорожском направлении. Бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен. Украинские военные называют несколько причин, по которыми не хотят продолжать вооруженное сопротивление. Одной из главных причин они называют успех российских военных, который приводит к большим потерям в рядах ВСУ», — поделился солдат армии РФ Вадим. По словам екатеринбуржца, после сдачи в плен многим бойцам нужна медицинская помощь. «Наверно второй причиной, по которой украинские военные сдаются в плен — это отсутствие медпомощи. Наши ребята оказывают им помощь, а противники благодарят чуть ли не со слезами на глазах, рассказывая о том, сколько ребят у них погибло из-за сепсиса, который развился из-за ранений. По словам бойцов ВСУ, порой элементарно не было препаратов, чтобы обработать раны. Аптечка скудная, а квалифицированных медиков либо нет, либо не хватает. Они, конечно, поражаются, когда видят, сколько у нас медиков на фронте», — рассказал участник спецоперации. «Ну и третьей причиной, по которой бойцы ВСУ отказываются оказывать сопротивление и сдаются в плен — это действия командиров. Такие история о том, как при массированной атаке российских военных командиры ВСУ бросают своих и покидают поле боя, встречаются часто. Украинские военные рассказывают о том, что частенько получают размытые задачи, которые либо выполнить невозможно, либо непонятно, что от них хочет командование. Такие действия тоже несут большие потери. И все это в совокупности приводит к тому, что бойцы ВСУ складывают оружие», — резюмировал российский военный. Ранее URA.RU писало о том, что украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Украинский солдат был из взвода радиолокационной разведки 54-й механизированной бригады ВСУ. Он передал российским военным около 20 переносных ракетных комплексов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военные украинской армии начали массово сдаваться в плен из-за огромных потерь, которые несут их бригады. Плюс ко всему, бойцы ВСУ не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Вадим, который выполняет боевые задачи на запорожском направлении. «В последние пару месяцев наблюдается интересная тенденция на Запорожском направлении. Бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен. Украинские военные называют несколько причин, по которыми не хотят продолжать вооруженное сопротивление. Одной из главных причин они называют успех российских военных, который приводит к большим потерям в рядах ВСУ», — поделился солдат армии РФ Вадим. По словам екатеринбуржца, после сдачи в плен многим бойцам нужна медицинская помощь. «Наверно второй причиной, по которой украинские военные сдаются в плен — это отсутствие медпомощи. Наши ребята оказывают им помощь, а противники благодарят чуть ли не со слезами на глазах, рассказывая о том, сколько ребят у них погибло из-за сепсиса, который развился из-за ранений. По словам бойцов ВСУ, порой элементарно не было препаратов, чтобы обработать раны. Аптечка скудная, а квалифицированных медиков либо нет, либо не хватает. Они, конечно, поражаются, когда видят, сколько у нас медиков на фронте», — рассказал участник спецоперации. «Ну и третьей причиной, по которой бойцы ВСУ отказываются оказывать сопротивление и сдаются в плен — это действия командиров. Такие история о том, как при массированной атаке российских военных командиры ВСУ бросают своих и покидают поле боя, встречаются часто. Украинские военные рассказывают о том, что частенько получают размытые задачи, которые либо выполнить невозможно, либо непонятно, что от них хочет командование. Такие действия тоже несут большие потери. И все это в совокупности приводит к тому, что бойцы ВСУ складывают оружие», — резюмировал российский военный. Ранее URA.RU писало о том, что украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Украинский солдат был из взвода радиолокационной разведки 54-й механизированной бригады ВСУ. Он передал российским военным около 20 переносных ракетных комплексов.