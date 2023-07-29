Солдат ВСУ сдался в плен вместе с автомобилем, груженым ракетными комплексами

Украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).
«Пару дней назад сдался в плен украинский боец. Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен ПЗРК», — рассказал представитель силовых структур ДНР в беседе с ТАСС. Пленен боец из взвода радиолокационной разведки 54-й механизированной бригады ВСУ. Он передал российским силам около 20 переносных ракетных комплексов.
Ранее российские военные взяли в плен командира роты ВСУ. Также отмечалось, что украинские солдаты массово сдавались в плен в Запорожской области.
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