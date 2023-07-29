Солдат ВСУ сдался в плен вместе с автомобилем, груженым ракетными комплексами

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
В плен ВС РФ сдался солдат ВСУ, который передал им 20 переносных ракетных комплексов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

«Пару дней назад сдался в плен украинский боец. Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен ПЗРК», — рассказал представитель силовых структур ДНР в беседе с ТАСС. Пленен боец из взвода радиолокационной разведки 54-й механизированной бригады ВСУ. Он передал российским силам около 20 переносных ракетных комплексов.

Ранее российские военные взяли в плен командира роты ВСУ. Также отмечалось, что украинские солдаты массово сдавались в плен в Запорожской области.

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Украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, груженном переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). «Пару дней назад сдался в плен украинский боец. Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен ПЗРК», — рассказал представитель силовых структур ДНР в беседе с ТАСС. Пленен боец из взвода радиолокационной разведки 54-й механизированной бригады ВСУ. Он передал российским силам около 20 переносных ракетных комплексов. Ранее российские военные взяли в плен командира роты ВСУ. Также отмечалось, что украинские солдаты массово сдавались в плен в Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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