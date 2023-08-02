В Тюмени установят памятник главному разведчику СССР

В Тюмени выбирают место для памятника начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину

03 августа 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Одно из предложенных мест для установки памятника — площадь Борцов Революции Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени установят памятник начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук. «Рассмотрели вопрос установки в Тюмени памятника начальнику внешней разведки СССР генералу Павлу Фитину. Павел Михайлович связан с нашим городом. В 1927 году он был направлен в Тюмень на курсы подготовки для поступления в вуз, учился при Тюменском окружном отделе народного образования. Работал членом бюро, а затем замсекретаря районного комитета комсомола, членом Тюменского окружного райкома комсомола, возглавлял бюро Юных пионеров (ЮП)», — рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Карьеру в органах госбезопасности Фитин начал в 1938-м. Его зачислили на службу и отправили на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А в мае 1939-го, в возрасте 31 года, он был назначен начальником отечественной внешней разведки. С инициативой об установке памятника к властям вышли общественные организации, в частности «Центр сотрудничества и поддержки ветеранов». Место для установки мемориала пока не определено. Одно из предложений — площадь Борцов Революции.

В Тюмени установят памятник начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Руслан Кухарук. «Рассмотрели вопрос установки в Тюмени памятника начальнику внешней разведки СССР генералу Павлу Фитину. Павел Михайлович связан с нашим городом. В 1927 году он был направлен в Тюмень на курсы подготовки для поступления в вуз, учился при Тюменском окружном отделе народного образования. Работал членом бюро, а затем замсекретаря районного комитета комсомола, членом Тюменского окружного райкома комсомола, возглавлял бюро Юных пионеров (ЮП)», — рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Карьеру в органах госбезопасности Фитин начал в 1938-м. Его зачислили на службу и отправили на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А в мае 1939-го, в возрасте 31 года, он был назначен начальником отечественной внешней разведки. С инициативой об установке памятника к властям вышли общественные организации, в частности «Центр сотрудничества и поддержки ветеранов». Место для установки мемориала пока не определено. Одно из предложений — площадь Борцов Революции.