03 августа 2023

Депутат Госдумы Кузнецов заявил о необходимости IT-специалистов в армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Армии нужны специалисты из IT, сказал Дмитрий Кузнецов Фото:
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Призыв — 2023

IT-специалистов с образованием необходимо не отправлять маршировать вместе с остальными, а применять их знания в высокотехнологичной военной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов.

«Программист может быть прекрасным профессионалом, имея за плечами только среднее образование. Поэтому я поддерживаю обращение Минцифры к вице-премьеру о предоставлении отсрочки. Хорошо бы и в армии призывников со средним и высшим IT-образованием не отправлять маршировать, а применять их навыки в высокотехнологичной военной сфере. Современной армии требуется много техно-гиков, и я видел их важнейшую работу на территории СВО», — сказал Дмитрий Кузнецов.

Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии. Сейчас на нее могут рассчитывать мужчины 18-27 лет с российским гражданством. Для этого им нужно работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях с нормальной продолжительностью рабочего дня. Стаж должен быть не менее 11 месяцев. Также необходимо иметь высшее образование по специализации, которая есть в перечне для отсрочки. IT-специалисту необходимо подать заявку, которую рассмотрит призывная комиссия.

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IT-специалистов с образованием необходимо не отправлять маршировать вместе с остальными, а применять их знания в высокотехнологичной военной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Программист может быть прекрасным профессионалом, имея за плечами только среднее образование. Поэтому я поддерживаю обращение Минцифры к вице-премьеру о предоставлении отсрочки. Хорошо бы и в армии призывников со средним и высшим IT-образованием не отправлять маршировать, а применять их навыки в высокотехнологичной военной сфере. Современной армии требуется много техно-гиков, и я видел их важнейшую работу на территории СВО», — сказал Дмитрий Кузнецов. Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии. Сейчас на нее могут рассчитывать мужчины 18-27 лет с российским гражданством. Для этого им нужно работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях с нормальной продолжительностью рабочего дня. Стаж должен быть не менее 11 месяцев. Также необходимо иметь высшее образование по специализации, которая есть в перечне для отсрочки. IT-специалисту необходимо подать заявку, которую рассмотрит призывная комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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