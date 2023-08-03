Депутат Госдумы Кузнецов заявил о необходимости IT-специалистов в армии РФ

04 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Армии нужны специалисты из IT, сказал Дмитрий Кузнецов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 IT-специалистов с образованием необходимо не отправлять маршировать вместе с остальными, а применять их знания в высокотехнологичной военной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Программист может быть прекрасным профессионалом, имея за плечами только среднее образование. Поэтому я поддерживаю обращение Минцифры к вице-премьеру о предоставлении отсрочки. Хорошо бы и в армии призывников со средним и высшим IT-образованием не отправлять маршировать, а применять их навыки в высокотехнологичной военной сфере. Современной армии требуется много техно-гиков, и я видел их важнейшую работу на территории СВО», — сказал Дмитрий Кузнецов. Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии. Сейчас на нее могут рассчитывать мужчины 18-27 лет с российским гражданством. Для этого им нужно работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях с нормальной продолжительностью рабочего дня. Стаж должен быть не менее 11 месяцев. Также необходимо иметь высшее образование по специализации, которая есть в перечне для отсрочки. IT-специалисту необходимо подать заявку, которую рассмотрит призывная комиссия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

IT-специалистов с образованием необходимо не отправлять маршировать вместе с остальными, а применять их знания в высокотехнологичной военной сфере. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов. «Программист может быть прекрасным профессионалом, имея за плечами только среднее образование. Поэтому я поддерживаю обращение Минцифры к вице-премьеру о предоставлении отсрочки. Хорошо бы и в армии призывников со средним и высшим IT-образованием не отправлять маршировать, а применять их навыки в высокотехнологичной военной сфере. Современной армии требуется много техно-гиков, и я видел их важнейшую работу на территории СВО», — сказал Дмитрий Кузнецов. Минцифры обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать поручение о разработке поправок в закон, чтобы IT-специалисты со средним образованием могли получать отсрочку от армии. Сейчас на нее могут рассчитывать мужчины 18-27 лет с российским гражданством. Для этого им нужно работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях с нормальной продолжительностью рабочего дня. Стаж должен быть не менее 11 месяцев. Также необходимо иметь высшее образование по специализации, которая есть в перечне для отсрочки. IT-специалисту необходимо подать заявку, которую рассмотрит призывная комиссия.