02 августа 2023

Жители Салехарда не хотят терпеть неудобства ради замены коммуникаций. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Траншея на территории Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, траншея, ограждение, монастырь, лента
Жителям Салехарда неудобно выходить из дома из-за работ по замене труб Фото:

Жители Салехарда пожаловались, что из-за проведения ремонтных работ по замене труб им неудобно выходить из дома, особенно с велосипедами. Анонимный пост опубликован в городских группах в социальной сети.

«Уважаемая администрация, было ли бы вам удобно третий день выходить из дома, постоянно перетаскивать велосипеды через забор? Как там можно о людях не думать», — спрашивает автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

К посту прикреплены фотографии, на которых видно траншею для замены труб, прокопанную вдоль улицы. По табличке на доме понятно, что речь идет об улице Шалгина.

В пресс-службе администрации окружной URA.RU пояснили, что по улице Шалгина ведутся работы по программе догазификации, которые планируют закончить к вечеру 3 августа. В рамках программы, проходящей под патронажем президента РФ Владимира Путина, более 500 частных домовладений Салехарда получат более экономичный вид топлива.

Жителям Салехарда неудобно выходить из дома из-за замены труб
Жителям Салехарда неудобно выходить из дома из-за замены труб
Фото:

Траншея проходит вдоль улицы Шалгина
Траншея проходит вдоль улицы Шалгина
Фото:

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Жители Салехарда пожаловались, что из-за проведения ремонтных работ по замене труб им неудобно выходить из дома, особенно с велосипедами. Анонимный пост опубликован в городских группах в социальной сети. «Уважаемая администрация, было ли бы вам удобно третий день выходить из дома, постоянно перетаскивать велосипеды через забор? Как там можно о людях не думать», — спрашивает автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых видно траншею для замены труб, прокопанную вдоль улицы. По табличке на доме понятно, что речь идет об улице Шалгина. В пресс-службе администрации окружной URA.RU пояснили, что по улице Шалгина ведутся работы по программе догазификации, которые планируют закончить к вечеру 3 августа. В рамках программы, проходящей под патронажем президента РФ Владимира Путина, более 500 частных домовладений Салехарда получат более экономичный вид топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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