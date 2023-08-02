Жители Салехарда не хотят терпеть неудобства ради замены коммуникаций. Фото

03 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Жителям Салехарда неудобно выходить из дома из-за работ по замене труб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Салехарда пожаловались, что из-за проведения ремонтных работ по замене труб им неудобно выходить из дома, особенно с велосипедами. Анонимный пост опубликован в городских группах в социальной сети. «Уважаемая администрация, было ли бы вам удобно третий день выходить из дома, постоянно перетаскивать велосипеды через забор? Как там можно о людях не думать», — спрашивает автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых видно траншею для замены труб, прокопанную вдоль улицы. По табличке на доме понятно, что речь идет об улице Шалгина. В пресс-службе администрации окружной URA.RU пояснили, что по улице Шалгина ведутся работы по программе догазификации, которые планируют закончить к вечеру 3 августа. В рамках программы, проходящей под патронажем президента РФ Владимира Путина, более 500 частных домовладений Салехарда получат более экономичный вид топлива. Жителям Салехарда неудобно выходить из дома из-за замены труб Фото: группа «Подслушано в Салехарде», https://vk.ru/hearsalehard?w=wall-75962000_2012846 Траншея проходит вдоль улицы Шалгина Фото: группа «Подслушано в Салехарде», https://vk.ru/hearsalehard?w=wall-75962000_2012846

Жители Салехарда пожаловались, что из-за проведения ремонтных работ по замене труб им неудобно выходить из дома, особенно с велосипедами. Анонимный пост опубликован в городских группах в социальной сети. «Уважаемая администрация, было ли бы вам удобно третий день выходить из дома, постоянно перетаскивать велосипеды через забор? Как там можно о людях не думать», — спрашивает автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплены фотографии, на которых видно траншею для замены труб, прокопанную вдоль улицы. По табличке на доме понятно, что речь идет об улице Шалгина. В пресс-службе администрации окружной URA.RU пояснили, что по улице Шалгина ведутся работы по программе догазификации, которые планируют закончить к вечеру 3 августа. В рамках программы, проходящей под патронажем президента РФ Владимира Путина, более 500 частных домовладений Салехарда получат более экономичный вид топлива.