В Екатеринбурге произошла массовая драка

В Екатеринбурге после празднования дня ВДВ подрались несколько человек. Инцидент произошел ночью 3 августа в центре города, сообщил URA.RU очевидец.
«Ночью на улице Вайнера произошла массовая драка. Вероятно, это было связано с празднованием дня ВДВ — подрались десантники с вэдэвешниками. У них есть свои отличия, и они что-то не поделили», — рассказал очевидец события.
По его словам, наиболее агрессивные участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее на дне ВДВ полиция задержала девушку. Она ехала на велосипеде, мешая участникам праздника. К тому же горожанка на общественном мероприятии была в маске, что запрещено законом. Задержание агрессивной екатеринбурженки попало на видео очевидцев.
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