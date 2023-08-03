В Екатеринбурге произошла массовая драка

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По словам очевидца, драка была связана с днем ВДВ Фото:

В Екатеринбурге после празднования дня ВДВ подрались несколько человек. Инцидент произошел ночью 3 августа в центре города, сообщил URA.RU очевидец.

«Ночью на улице Вайнера произошла массовая драка. Вероятно, это было связано с празднованием дня ВДВ — подрались десантники с вэдэвешниками. У них есть свои отличия, и они что-то не поделили», — рассказал очевидец события.

По его словам, наиболее агрессивные участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее на дне ВДВ полиция задержала девушку. Она ехала на велосипеде, мешая участникам праздника. К тому же горожанка на общественном мероприятии была в маске, что запрещено законом. Задержание агрессивной екатеринбурженки попало на видео очевидцев.

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В Екатеринбурге после празднования дня ВДВ подрались несколько человек. Инцидент произошел ночью 3 августа в центре города, сообщил URA.RU очевидец. «Ночью на улице Вайнера произошла массовая драка. Вероятно, это было связано с празднованием дня ВДВ — подрались десантники с вэдэвешниками. У них есть свои отличия, и они что-то не поделили», — рассказал очевидец события. По его словам, наиболее агрессивные участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее на дне ВДВ полиция задержала девушку. Она ехала на велосипеде, мешая участникам праздника. К тому же горожанка на общественном мероприятии была в маске, что запрещено законом. Задержание агрессивной екатеринбурженки попало на видео очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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