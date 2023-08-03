В Екатеринбурге произошла массовая драка

03 августа 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

По словам очевидца, драка была связана с днем ВДВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге после празднования дня ВДВ подрались несколько человек. Инцидент произошел ночью 3 августа в центре города, сообщил URA.RU очевидец. «Ночью на улице Вайнера произошла массовая драка. Вероятно, это было связано с празднованием дня ВДВ — подрались десантники с вэдэвешниками. У них есть свои отличия, и они что-то не поделили», — рассказал очевидец события. По его словам, наиболее агрессивные участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее на дне ВДВ полиция задержала девушку. Она ехала на велосипеде, мешая участникам праздника. К тому же горожанка на общественном мероприятии была в маске, что запрещено законом. Задержание агрессивной екатеринбурженки попало на видео очевидцев.

В Екатеринбурге после празднования дня ВДВ подрались несколько человек. Инцидент произошел ночью 3 августа в центре города, сообщил URA.RU очевидец. «Ночью на улице Вайнера произошла массовая драка. Вероятно, это было связано с празднованием дня ВДВ — подрались десантники с вэдэвешниками. У них есть свои отличия, и они что-то не поделили», — рассказал очевидец события. По его словам, наиболее агрессивные участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее на дне ВДВ полиция задержала девушку. Она ехала на велосипеде, мешая участникам праздника. К тому же горожанка на общественном мероприятии была в маске, что запрещено законом. Задержание агрессивной екатеринбурженки попало на видео очевидцев.