01 августа 2023

В полиции раскрыли, за что задержали екатеринбурженку на Дне ВДВ. Фото

Екатеринбурженку задержали на празднике в честь Дня ВДВ из-за опасной езды и маски на лице
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., велосипедист, велосипед
Жительница Екатеринбурга на велосипеде мешала участникам митинга, неадекватно реагировала на замечание полиции Фото:

Причина, по которой задержали женщину в маске на митинге в честь Дня ВДВ у «Черного тюльпана» в Екатеринбурге — опасная езда на велосипеде, маска на лице и неадекватная реакция на замечания полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции было замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан. Женщина также была в маске, что запрещено действующим законодательством о массовых мероприятиях. Сотрудники полиции сделали гражданке замечание, на которое она отреагировала неадекватно», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские потребовали женщину прекратить подобное поведение, в ответ она начала материться. После этого ее поместили в полицейский автозак и доставили в полицию. Решается вопрос о том, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности.

Ранее URA.RU публиковало видео задержания женщины. Она упиралась ногами и кричала о полицейском беспределе.

Женщина отказывалась садиться в автозак и упиралась ногами
Женщина отказывалась садиться в автозак и упиралась ногами
Фото:

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Причина, по которой задержали женщину в маске на митинге в честь Дня ВДВ у «Черного тюльпана» в Екатеринбурге — опасная езда на велосипеде, маска на лице и неадекватная реакция на замечания полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции было замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан. Женщина также была в маске, что запрещено действующим законодательством о массовых мероприятиях. Сотрудники полиции сделали гражданке замечание, на которое она отреагировала неадекватно», — говорится в сообщении полиции. Полицейские потребовали женщину прекратить подобное поведение, в ответ она начала материться. После этого ее поместили в полицейский автозак и доставили в полицию. Решается вопрос о том, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности. Ранее URA.RU публиковало видео задержания женщины. Она упиралась ногами и кричала о полицейском беспределе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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