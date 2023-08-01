В полиции раскрыли, за что задержали екатеринбурженку на Дне ВДВ. Фото

Екатеринбурженку задержали на празднике в честь Дня ВДВ из-за опасной езды и маски на лице

02 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга на велосипеде мешала участникам митинга, неадекватно реагировала на замечание полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причина, по которой задержали женщину в маске на митинге в честь Дня ВДВ у «Черного тюльпана» в Екатеринбурге — опасная езда на велосипеде, маска на лице и неадекватная реакция на замечания полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции было замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан. Женщина также была в маске, что запрещено действующим законодательством о массовых мероприятиях. Сотрудники полиции сделали гражданке замечание, на которое она отреагировала неадекватно», — говорится в сообщении полиции. Полицейские потребовали женщину прекратить подобное поведение, в ответ она начала материться. После этого ее поместили в полицейский автозак и доставили в полицию. Решается вопрос о том, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности. Ранее URA.RU публиковало видео задержания женщины. Она упиралась ногами и кричала о полицейском беспределе. Женщина отказывалась садиться в автозак и упиралась ногами Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Причина, по которой задержали женщину в маске на митинге в честь Дня ВДВ у «Черного тюльпана» в Екатеринбурге — опасная езда на велосипеде, маска на лице и неадекватная реакция на замечания полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции было замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан. Женщина также была в маске, что запрещено действующим законодательством о массовых мероприятиях. Сотрудники полиции сделали гражданке замечание, на которое она отреагировала неадекватно», — говорится в сообщении полиции. Полицейские потребовали женщину прекратить подобное поведение, в ответ она начала материться. После этого ее поместили в полицейский автозак и доставили в полицию. Решается вопрос о том, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности. Ранее URA.RU публиковало видео задержания женщины. Она упиралась ногами и кричала о полицейском беспределе.