01 августа 2023

В Екатеринбурге на празднике в честь дня ВДВ задержали девушку в маске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Марш в поддержку Ивана Голунова. Москва, автозак, рука, решетка, задержание
Задержанная кричала и отказывалась садиться в полицейскую машину Фото:

Возле мемориала «Черный тюльпан» на улице Луначарского в Екатеринбурге, где проходит концерт в честь Дня ВДВ, полицейские задержали девушку в медицинской маске. Она громко кричала и отказывалась садиться в автозак, передает корреспондент URA.RU.

«Девушка была в черной одежде и с медицинской маской на лице. На нее надели наручники и попытались посадить в полицейскую машину, но она стала сопротивляться — упиралась ногами, кричала людям, почему они бездействуют и допускают произвол полиции. Потом силовики запретили снимать», — рассказывает журналист.

Что именно стало причиной задержания, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что женщина ехала на велосипеде и мешала участникам мероприятия, а также была в маске, что запрещено законом.

Задержанная отказывалась садиться в машину и привлекала внимание
Задержанная отказывалась садиться в машину и привлекала внимание
Фото:
Поэтому полицейским пришлось силой упаковывать ее в машину
Поэтому полицейским пришлось силой упаковывать ее в машину
Фото:

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Возле мемориала «Черный тюльпан» на улице Луначарского в Екатеринбурге, где проходит концерт в честь Дня ВДВ, полицейские задержали девушку в медицинской маске. Она громко кричала и отказывалась садиться в автозак, передает корреспондент URA.RU. «Девушка была в черной одежде и с медицинской маской на лице. На нее надели наручники и попытались посадить в полицейскую машину, но она стала сопротивляться — упиралась ногами, кричала людям, почему они бездействуют и допускают произвол полиции. Потом силовики запретили снимать», — рассказывает журналист. Что именно стало причиной задержания, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что женщина ехала на велосипеде и мешала участникам мероприятия, а также была в маске, что запрещено законом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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