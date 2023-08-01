Возле мемориала «Черный тюльпан» на улице Луначарского в Екатеринбурге, где проходит концерт в честь Дня ВДВ, полицейские задержали девушку в медицинской маске. Она громко кричала и отказывалась садиться в автозак, передает корреспондент URA.RU.
«Девушка была в черной одежде и с медицинской маской на лице. На нее надели наручники и попытались посадить в полицейскую машину, но она стала сопротивляться — упиралась ногами, кричала людям, почему они бездействуют и допускают произвол полиции. Потом силовики запретили снимать», — рассказывает журналист.
Что именно стало причиной задержания, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что женщина ехала на велосипеде и мешала участникам мероприятия, а также была в маске, что запрещено законом.
Задержанная отказывалась садиться в машину и привлекала внимание
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
Поэтому полицейским пришлось силой упаковывать ее в машину
Возле мемориала «Черный тюльпан» на улице Луначарского в Екатеринбурге, где проходит концерт в честь Дня ВДВ, полицейские задержали девушку в медицинской маске. Она громко кричала и отказывалась садиться в автозак, передает корреспондент URA.RU. «Девушка была в черной одежде и с медицинской маской на лице. На нее надели наручники и попытались посадить в полицейскую машину, но она стала сопротивляться — упиралась ногами, кричала людям, почему они бездействуют и допускают произвол полиции. Потом силовики запретили снимать», — рассказывает журналист. Что именно стало причиной задержания, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что женщина ехала на велосипеде и мешала участникам мероприятия, а также была в маске, что запрещено законом.