Бастрыкин потребовал отчета о загрязнении реки компанией челябинского олигарха

Александр Бастрыкин ждет ждет доклада от главного челябинского следователя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от главы следственного управления по Челябинской области доложить о ситуации с загрязнением реки Курасан компанией «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В СУ СКР по Челябинской области по данному факту проводилась процессуальная проверка. По ее итогам принято решение о передаче сообщения по подследственности в органы внутренних дел. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю управления Петру Решетникову представить доклад о результатах проверки и причинах направления ее материалов в органы внутренних дел», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что поводом для разбирательства стала информация в СМИ о жалобах жителей на загрязнение и пересыхание рек Курасан и Сухой Курасан. Ранее обращения уже привлекли внимание Роспотребнадзора.

«В работе карьеров Южный и Западный Курасан АО „ЮГК“ выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства. Это создает серьезную угрозу рекам. Результаты проверки мы направили в прокуратуру области и СК. Компания привлечена к административной ответственности», — сообщила в свое telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

Президент УК «Южуралзолото группа компаний» Струков входит в список долларовых миллиардеров. Его активы, по данным Forbes, составляют 1,3 миллиарда долларов США, в рейтинге издания он находится на 91 месте. В компанию направлен официальный запрос. Агентство опубликует ответ по получении.