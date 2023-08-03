Бастрыкин потребовал отчета о загрязнении реки компанией челябинского олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет ждет доклада от главного челябинского следователя Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от главы следственного управления по Челябинской области доложить о ситуации с загрязнением реки Курасан компанией «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В СУ СКР по Челябинской области по данному факту проводилась процессуальная проверка. По ее итогам принято решение о передаче сообщения по подследственности в органы внутренних дел. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю управления Петру Решетникову представить доклад о результатах проверки и причинах направления ее материалов в органы внутренних дел», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что поводом для разбирательства стала информация в СМИ о жалобах жителей на загрязнение и пересыхание рек Курасан и Сухой Курасан. Ранее обращения уже привлекли внимание Роспотребнадзора.

«В работе карьеров Южный и Западный Курасан АО „ЮГК“ выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства. Это создает серьезную угрозу рекам. Результаты проверки мы направили в прокуратуру области и СК. Компания привлечена к административной ответственности», — сообщила в свое telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

Президент УК «Южуралзолото группа компаний» Струков входит в список долларовых миллиардеров. Его активы, по данным Forbes, составляют 1,3 миллиарда долларов США, в рейтинге издания он находится на 91 месте. В компанию направлен официальный запрос. Агентство опубликует ответ по получении.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от главы следственного управления по Челябинской области доложить о ситуации с загрязнением реки Курасан компанией «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В СУ СКР по Челябинской области по данному факту проводилась процессуальная проверка. По ее итогам принято решение о передаче сообщения по подследственности в органы внутренних дел. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю управления Петру Решетникову представить доклад о результатах проверки и причинах направления ее материалов в органы внутренних дел», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что поводом для разбирательства стала информация в СМИ о жалобах жителей на загрязнение и пересыхание рек Курасан и Сухой Курасан. Ранее обращения уже привлекли внимание Роспотребнадзора. «В работе карьеров Южный и Западный Курасан АО „ЮГК“ выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства. Это создает серьезную угрозу рекам. Результаты проверки мы направили в прокуратуру области и СК. Компания привлечена к административной ответственности», — сообщила в свое telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова. Президент УК «Южуралзолото группа компаний» Струков входит в список долларовых миллиардеров. Его активы, по данным Forbes, составляют 1,3 миллиарда долларов США, в рейтинге издания он находится на 91 месте. В компанию направлен официальный запрос. Агентство опубликует ответ по получении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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