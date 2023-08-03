В союзе туриндустрии заявили о возможности россиян поехать в Европу без визы

04 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Без визы россияне могут поехать в Черногорию, считает Георгий Мохов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Без визы россияне могут поехать отдохнуть в Черногорию, правда перекладными путями, так как прямых рейсов из РФ в балканское государство нет. Также для путешествий открыты Болгария, Испания и Греция. Об этом в беседе с URA.RU рассказал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. «Есть ряд стран, которые категорически приостановили выдачу туристических виз заявителям из России — Польша, Словакия, Финляндия, Эстония, Норвегия. Есть те, что вполне комфортно выдают, надо только немножечко подольше подождать, чем обычно. Например, в Болгарию вполне можно сделать, в Испанию, Грецию. Каким-то способом все равно попасть в Европу сейчас можно. Хотя поток сократился кратно, где-то на 90% по сравнению с допандемийным периодом. Есть альтернативные варианты. Та же самая Черногория, которая вообще не ввела визовый режим. Это страна, в которую можно сейчас спокойно россиянам полететь, но через перекладные пути, поскольку прямого рейса из РФ туда нет», — объяснил Георгий Мохов. По словам главы правового комитета РСТ, чтобы попасть в Европу россиянам могут потребоваться сутки. «Проблема здесь не только в визе, но и в отсутствии прямых перелетов. То есть нужно через Стамбул лететь в ту же самую Болгарию или в Испанию. Ну и соответственно все это очень сильно удорожает любую поездку и удлиняет период переезда. Практически сутки нужно потратить только на то, чтобы добраться до той страны, куда собрался», — отметил Мохов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что длительные визы сейчас стали даваться на определенный срок. «Меньше стали выдавать многократные и длительные визы, то есть на год, на два, на пять. Если раньше можно было оформить ту же самую кипрскую или испанскую на пять лет, то сейчас чаще выдают на три месяца либо вообще на период поездки. Еще сейчас не работает трюк с универсальными визами, которые раньше выдавались, например, финская, кипрская, по которым можно было въехать, куда угодно. Национальную визу нужно сначала открыть в стране, которая ее выдала. Если вы получаете испанскую визу, вы должны сначала въехать в Испанию, а потом уже куда угодно дальше по Европе», — добавил он. Ранее в постпредстве РФ при Евросоюзе заявили, что не стоит рассчитывать на смягчение требований в выдаче виз россиянам. По их мнению, ЕС делает все, чтобы не дать простым европейцам напрямую общаться с россиянами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Без визы россияне могут поехать отдохнуть в Черногорию, правда перекладными путями, так как прямых рейсов из РФ в балканское государство нет. Также для путешествий открыты Болгария, Испания и Греция. Об этом в беседе с URA.RU рассказал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. «Есть ряд стран, которые категорически приостановили выдачу туристических виз заявителям из России — Польша, Словакия, Финляндия, Эстония, Норвегия. Есть те, что вполне комфортно выдают, надо только немножечко подольше подождать, чем обычно. Например, в Болгарию вполне можно сделать, в Испанию, Грецию. Каким-то способом все равно попасть в Европу сейчас можно. Хотя поток сократился кратно, где-то на 90% по сравнению с допандемийным периодом. Есть альтернативные варианты. Та же самая Черногория, которая вообще не ввела визовый режим. Это страна, в которую можно сейчас спокойно россиянам полететь, но через перекладные пути, поскольку прямого рейса из РФ туда нет», — объяснил Георгий Мохов. По словам главы правового комитета РСТ, чтобы попасть в Европу россиянам могут потребоваться сутки. «Проблема здесь не только в визе, но и в отсутствии прямых перелетов. То есть нужно через Стамбул лететь в ту же самую Болгарию или в Испанию. Ну и соответственно все это очень сильно удорожает любую поездку и удлиняет период переезда. Практически сутки нужно потратить только на то, чтобы добраться до той страны, куда собрался», — отметил Мохов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что длительные визы сейчас стали даваться на определенный срок. «Меньше стали выдавать многократные и длительные визы, то есть на год, на два, на пять. Если раньше можно было оформить ту же самую кипрскую или испанскую на пять лет, то сейчас чаще выдают на три месяца либо вообще на период поездки. Еще сейчас не работает трюк с универсальными визами, которые раньше выдавались, например, финская, кипрская, по которым можно было въехать, куда угодно. Национальную визу нужно сначала открыть в стране, которая ее выдала. Если вы получаете испанскую визу, вы должны сначала въехать в Испанию, а потом уже куда угодно дальше по Европе», — добавил он. Ранее в постпредстве РФ при Евросоюзе заявили, что не стоит рассчитывать на смягчение требований в выдаче виз россиянам. По их мнению, ЕС делает все, чтобы не дать простым европейцам напрямую общаться с россиянами.