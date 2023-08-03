Депутат Госдумы Федоров спрогнозировал возрождение «Волги» ради чиновников

Сейчас у отечественных производителей нет автомобилей, которые подходили бы для губернаторов, поэтому придется возрождать «Волгу» или улучшать «Москвич». Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
«Я думаю, что депутаты будут на Lada пересаживаться, какие-то сельские районы пересядут на Niva. У нас есть еще более высокий класс. Раньше это были „Чайки“, сейчас — Aurus. Есть класс для чиновников — „Москвич“ и Lada разного калибра и характера. А для уровня губернатора Волги раньше были. В этом ключе действительно надо думать. Я считаю, что-либо поднимут класс „Москвича“, они двигаются в эту сторону производства качественных машины, либо действительно будут возрождать „Волгу“ в Нижнем Новгороде. Думаю, пару лет и возродим», — сказал Евгений Федоров.
Он отметил, что траты на обновление автопарка значительно снизятся за счет перехода на отечественные машины. «Учитывая изменения, курсы [валют], санкции, я думаю, что для новых автомобилей экономия будет существенная. Цены сейчас высокие на импорт и сложные санкции. Я думаю, экономия будет порядка 20-30%», — подчеркнул депутат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить только на отечественных автомобилях. До этого с подобной инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом источники РИА Новости утверждают, что осуществить задуманное российским лидером пока не получится, так как не хватит производственных мощностей.
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