Депутат Госдумы Федоров спрогнозировал возрождение «Волги» ради чиновников

03 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

На закупке российских авто можно существенно сэкономить, сказал Евгений Федоров Фото: Московец Илья © URA.RU Сейчас у отечественных производителей нет автомобилей, которые подходили бы для губернаторов, поэтому придется возрождать «Волгу» или улучшать «Москвич». Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Я думаю, что депутаты будут на Lada пересаживаться, какие-то сельские районы пересядут на Niva. У нас есть еще более высокий класс. Раньше это были „Чайки“, сейчас — Aurus. Есть класс для чиновников — „Москвич“ и Lada разного калибра и характера. А для уровня губернатора Волги раньше были. В этом ключе действительно надо думать. Я считаю, что-либо поднимут класс „Москвича“, они двигаются в эту сторону производства качественных машины, либо действительно будут возрождать „Волгу“ в Нижнем Новгороде. Думаю, пару лет и возродим», — сказал Евгений Федоров. Он отметил, что траты на обновление автопарка значительно снизятся за счет перехода на отечественные машины. «Учитывая изменения, курсы [валют], санкции, я думаю, что для новых автомобилей экономия будет существенная. Цены сейчас высокие на импорт и сложные санкции. Я думаю, экономия будет порядка 20-30%», — подчеркнул депутат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить только на отечественных автомобилях. До этого с подобной инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом источники РИА Новости утверждают, что осуществить задуманное российским лидером пока не получится, так как не хватит производственных мощностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас у отечественных производителей нет автомобилей, которые подходили бы для губернаторов, поэтому придется возрождать «Волгу» или улучшать «Москвич». Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Я думаю, что депутаты будут на Lada пересаживаться, какие-то сельские районы пересядут на Niva. У нас есть еще более высокий класс. Раньше это были „Чайки“, сейчас — Aurus. Есть класс для чиновников — „Москвич“ и Lada разного калибра и характера. А для уровня губернатора Волги раньше были. В этом ключе действительно надо думать. Я считаю, что-либо поднимут класс „Москвича“, они двигаются в эту сторону производства качественных машины, либо действительно будут возрождать „Волгу“ в Нижнем Новгороде. Думаю, пару лет и возродим», — сказал Евгений Федоров. Он отметил, что траты на обновление автопарка значительно снизятся за счет перехода на отечественные машины. «Учитывая изменения, курсы [валют], санкции, я думаю, что для новых автомобилей экономия будет существенная. Цены сейчас высокие на импорт и сложные санкции. Я думаю, экономия будет порядка 20-30%», — подчеркнул депутат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить только на отечественных автомобилях. До этого с подобной инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом источники РИА Новости утверждают, что осуществить задуманное российским лидером пока не получится, так как не хватит производственных мощностей.