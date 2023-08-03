В Екатеринбурге мать девочки, брошенной на улице, оправдалась работой

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, лавка, безработица, усталость, печаль, парк, лето, женщина, скамья
Мать пятилетней Сони думала, что дочь с отцом и с ней все в порядке Фото:

Мать пятилетней Сони, которую нашли прохожие на детской площадки на Эльмаше в Екатеринбурге, была допоздна на работе и думала, что дочь с отцом. Поэтому обратилась в полицию только утром. Об этом родительница рассказала журналистам.

«Вечером я пришла с работы, их (дочери и мужа, — прим. URA.RU) не было дома. Понадеялась, что ребенок находится с отцом, с ним все в порядке. Но так как они не пришли, забила тревогу [утром]», — цитирует telegram-канал «4 канал» мать Сони.

Сейчас девочка находится в приюте. Пока полицейские не изучат все обстоятельства дела, ребенка не вернут в семью.

Соню обнаружили на детской площадке на улице Баумана прохожие 2 августа. Она пояснила, что приехала сюда вместе с отцом на велосипеде. Тот сказал, что отойдет ненадолго, но так и не вернулся. Позднее тело мужчины нашли в кустах неподалеку. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками. В полиции отметили, что могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности мать за ненадлежащее воспитание своих детей.

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Мать пятилетней Сони, которую нашли прохожие на детской площадки на Эльмаше в Екатеринбурге, была допоздна на работе и думала, что дочь с отцом. Поэтому обратилась в полицию только утром. Об этом родительница рассказала журналистам. «Вечером я пришла с работы, их (дочери и мужа, — прим. URA.RU) не было дома. Понадеялась, что ребенок находится с отцом, с ним все в порядке. Но так как они не пришли, забила тревогу [утром]», — цитирует telegram-канал «4 канал» мать Сони. Сейчас девочка находится в приюте. Пока полицейские не изучат все обстоятельства дела, ребенка не вернут в семью. Соню обнаружили на детской площадке на улице Баумана прохожие 2 августа. Она пояснила, что приехала сюда вместе с отцом на велосипеде. Тот сказал, что отойдет ненадолго, но так и не вернулся. Позднее тело мужчины нашли в кустах неподалеку. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками. В полиции отметили, что могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности мать за ненадлежащее воспитание своих детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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