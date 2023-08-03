В Екатеринбурге мать девочки, брошенной на улице, оправдалась работой

03 августа 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Мать пятилетней Сони думала, что дочь с отцом и с ней все в порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать пятилетней Сони, которую нашли прохожие на детской площадки на Эльмаше в Екатеринбурге, была допоздна на работе и думала, что дочь с отцом. Поэтому обратилась в полицию только утром. Об этом родительница рассказала журналистам. «Вечером я пришла с работы, их (дочери и мужа, — прим. URA.RU) не было дома. Понадеялась, что ребенок находится с отцом, с ним все в порядке. Но так как они не пришли, забила тревогу [утром]», — цитирует telegram-канал «4 канал» мать Сони. Сейчас девочка находится в приюте. Пока полицейские не изучат все обстоятельства дела, ребенка не вернут в семью. Соню обнаружили на детской площадке на улице Баумана прохожие 2 августа. Она пояснила, что приехала сюда вместе с отцом на велосипеде. Тот сказал, что отойдет ненадолго, но так и не вернулся. Позднее тело мужчины нашли в кустах неподалеку. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками. В полиции отметили, что могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности мать за ненадлежащее воспитание своих детей.

Мать пятилетней Сони, которую нашли прохожие на детской площадки на Эльмаше в Екатеринбурге, была допоздна на работе и думала, что дочь с отцом. Поэтому обратилась в полицию только утром. Об этом родительница рассказала журналистам. «Вечером я пришла с работы, их (дочери и мужа, — прим. URA.RU) не было дома. Понадеялась, что ребенок находится с отцом, с ним все в порядке. Но так как они не пришли, забила тревогу [утром]», — цитирует telegram-канал «4 канал» мать Сони. Сейчас девочка находится в приюте. Пока полицейские не изучат все обстоятельства дела, ребенка не вернут в семью. Соню обнаружили на детской площадке на улице Баумана прохожие 2 августа. Она пояснила, что приехала сюда вместе с отцом на велосипеде. Тот сказал, что отойдет ненадолго, но так и не вернулся. Позднее тело мужчины нашли в кустах неподалеку. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками. В полиции отметили, что могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности мать за ненадлежащее воспитание своих детей.