В Екатеринбурге мать девочки, брошенной на улице, оправдалась работой

Мать пятилетней Сони, которую нашли прохожие на детской площадки на Эльмаше в Екатеринбурге, была допоздна на работе и думала, что дочь с отцом. Поэтому обратилась в полицию только утром. Об этом родительница рассказала журналистам.
«Вечером я пришла с работы, их (дочери и мужа, — прим. URA.RU) не было дома. Понадеялась, что ребенок находится с отцом, с ним все в порядке. Но так как они не пришли, забила тревогу [утром]», — цитирует telegram-канал «4 канал» мать Сони.
Сейчас девочка находится в приюте. Пока полицейские не изучат все обстоятельства дела, ребенка не вернут в семью.
Соню обнаружили на детской площадке на улице Баумана прохожие 2 августа. Она пояснила, что приехала сюда вместе с отцом на велосипеде. Тот сказал, что отойдет ненадолго, но так и не вернулся. Позднее тело мужчины нашли в кустах неподалеку. По предварительным данным, он умер от передозировки наркотиками. В полиции отметили, что могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности мать за ненадлежащее воспитание своих детей.
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