Отец девочки, брошенной на улице в Екатеринбурге, был судим за наркотики

03 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Отец, бросивший свою дочь был судим за оборот наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отец пятилетней девочки, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, уже отбывал наказание в исправительном учреждении за оборот наркотиков. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотических веществ гражданин, отбывавший наказание в исправительном учреждении системы ГУФСИН в городе Касли Челябинской области, освободился из мест лишения свободы в 2014 году. На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная», — сказал полковник Горелых. Одна из версий смерти — злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование. По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, по результатам осмотра будет проведена судебная медэкспертиза для установления времени и точной причины смерти мужчины. «В ходе проверки следственным отделом по Орджоникидзевскому району будут выполняться иные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия», добавил он. Ранее URA.RU писало, что пятилетнюю девочку отец бросил на детской площадке, пообещав ребенку вернуться. Через некоторое время тело мужчины обнаружили в кустах. Мать ребенка не стала бить тревогу, так как думала, что дочь находится с отцом. Сотрудники полиции отметили, что женщину могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец пятилетней девочки, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, уже отбывал наказание в исправительном учреждении за оборот наркотиков. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотических веществ гражданин, отбывавший наказание в исправительном учреждении системы ГУФСИН в городе Касли Челябинской области, освободился из мест лишения свободы в 2014 году. На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная», — сказал полковник Горелых. Одна из версий смерти — злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование. По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, по результатам осмотра будет проведена судебная медэкспертиза для установления времени и точной причины смерти мужчины. «В ходе проверки следственным отделом по Орджоникидзевскому району будут выполняться иные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия», добавил он. Ранее URA.RU писало, что пятилетнюю девочку отец бросил на детской площадке, пообещав ребенку вернуться. Через некоторое время тело мужчины обнаружили в кустах. Мать ребенка не стала бить тревогу, так как думала, что дочь находится с отцом. Сотрудники полиции отметили, что женщину могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.