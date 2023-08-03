Отец девочки, брошенной на улице в Екатеринбурге, чуть не погиб месяц назад

03 августа 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Отец, бросивший дочь одну, а позже найденный мертвым в кустах, любил выпивать крепкие напитки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отец пятилетней девочки, которую нашли на одной из детских площадок Екатеринбурга, чуть не умер месяц назад из-за алкогольной интоксикации. Тогда нерадивого отца откачал знакомый, с которым мужчина любил проводить время за горячительными напитками. Об этом журналисту URA.RU рассказал читатель агентства на условиях анонимности. «Мужчина любил выпивать. Бывало так, что он мог гулять с ребенком, будучи пьяным. Где-то месяц назад он выпивал с другом. Перебрал. Ему стало плохо. Собутыльник начал просить прохожих купить воды с формулировкой „он сейчас отбросит копыта“. Прохожий мужчина купил две бутылки воды. Собутыльник напоил водой пьяного товарища так, что у того началась рвота. После этого собутыльник дал изрядно выпившему другу круассан, взял под руку его и повел куда-то», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургская полиция разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Позже силовики нашли мать пятилетней Сони. По словам женщины, она была допоздна на работе. Отца девочки нашли в кустах неподалеку от того места, где она гуляла. Мужчина был мертв. Предварительно, но скончался от передозировки запрещенными веществами. Ребенок помещен в соцучреждение. Силовики проверяют семью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец пятилетней девочки, которую нашли на одной из детских площадок Екатеринбурга, чуть не умер месяц назад из-за алкогольной интоксикации. Тогда нерадивого отца откачал знакомый, с которым мужчина любил проводить время за горячительными напитками. Об этом журналисту URA.RU рассказал читатель агентства на условиях анонимности. «Мужчина любил выпивать. Бывало так, что он мог гулять с ребенком, будучи пьяным. Где-то месяц назад он выпивал с другом. Перебрал. Ему стало плохо. Собутыльник начал просить прохожих купить воды с формулировкой „он сейчас отбросит копыта“. Прохожий мужчина купил две бутылки воды. Собутыльник напоил водой пьяного товарища так, что у того началась рвота. После этого собутыльник дал изрядно выпившему другу круассан, взял под руку его и повел куда-то», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургская полиция разыскивает родителей 5-летней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке. Позже силовики нашли мать пятилетней Сони. По словам женщины, она была допоздна на работе. Отца девочки нашли в кустах неподалеку от того места, где она гуляла. Мужчина был мертв. Предварительно, но скончался от передозировки запрещенными веществами. Ребенок помещен в соцучреждение. Силовики проверяют семью.