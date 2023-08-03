США дали новые обещания, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку

США пообещали сделать все необходимое, если РФ вернется в зерновую сделку

03 августа 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

В случае возвращения РФ к соглашению США продолжат делать все необходимое, заявил Энтони Блинкен Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США сделают все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «В случае возвращения к соглашению мы продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — сказал Блинкен журналистам. Его слова передает ТАСС. РФ вышла из зерновой сделки 17 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Президент России Владимир Путин сказал, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл, передает RT. Россия готова возобновить зерновую сделку тогда, когда будут выполнены все условия Москвы — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

США сделают все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. «В случае возвращения к соглашению мы продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — сказал Блинкен журналистам. Его слова передает ТАСС. РФ вышла из зерновой сделки 17 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Президент России Владимир Путин сказал, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл, передает RT. Россия готова возобновить зерновую сделку тогда, когда будут выполнены все условия Москвы — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.