Песков раскрыл, когда РФ вернется к зерновой сделке

Песков: возвращение к зерновой сделке возможно только после выполнения условий России

Песков заявил, что выполнение условий России позволит вернуться к зерновой сделке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия готова возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены все условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — пояснил Песков РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности России вернуться к зерновой сделке. При этом президент РФ Владимир Путин Запад сообщил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — западные страны создавали препятствия для передачи груза в страны Африки.