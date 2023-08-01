01 августа 2023

Песков раскрыл, когда РФ вернется к зерновой сделке

Песков: возвращение к зерновой сделке возможно только после выполнения условий России
© Служба новостей «URA.RU»
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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что выполнение условий России позволит вернуться к зерновой сделке Фото:
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Россия готова возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены все условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — пояснил Песков РИА Новости.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности России вернуться к зерновой сделке. При этом президент РФ Владимир Путин Запад сообщил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — западные страны создавали препятствия для передачи груза в страны Африки.

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Россия готова возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены все условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — пояснил Песков РИА Новости. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности России вернуться к зерновой сделке. При этом президент РФ Владимир Путин Запад сообщил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — западные страны создавали препятствия для передачи груза в страны Африки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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