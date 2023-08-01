Песков раскрыл, когда РФ вернется к зерновой сделке

Песков заявил, что выполнение условий России позволит вернуться к зерновой сделке
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия готова возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены все условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — пояснил Песков РИА Новости.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности России вернуться к зерновой сделке. При этом президент РФ Владимир Путин Запад сообщил, что Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках зерновой сделки. Более того — западные страны создавали препятствия для передачи груза в страны Африки.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.