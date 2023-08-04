Бизнес-консультант объяснил, когда по рассрочке можно переплатить больше, чем по кредиту

Бизнес-консультант Скляр: магазины специально завышают цены на товары в рассрочку
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Иногда продавцы в магазинах стремятся навязать покупателю дополнительные услуги Фото:

Магазины специально завышают стоимость товара, чтобы в конечном результате получить наибольшую выгоду. Получается, что потребитель заплатит больше, чем действительно стоит этот товар. О переплатах по рассрочке рассказал бизнес-консультант в области продаж и маркетинга Валерий Скляр.

«Нередко магазины нарочно завышают цены на товары, доступные в рассрочку, чтобы получить наибольшую выгоду, а иногда и стремятся навязать покупателю дополнительные услуги — например, страховку. В итоге можно заплатить гораздо больше, чем предполагалось. Поэтому в любом случае, подписывая договор, обязательно обращайте внимание на детали, и особенно — на информацию, указанную мелким шрифтом в сносках», — сообщает эксперт изданию «Газета. Ru».

Рассрочку может предоставить как банк, так и сам продавец. Также нередко при выборе этого варианта требуется внести за покупку ту или иную первоначальную сумму, в то время как потребительский кредит такого не предусматривает.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута заявил о том, что Центробанк России планирует установить единые требования к договору рассрочки. В их списке — введение срока, когда потребитель может отказаться от рассрочки, информирование потребителя, введение ограничения штрафов и запрет на передачу выплат коллекторам.

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Магазины специально завышают стоимость товара, чтобы в конечном результате получить наибольшую выгоду. Получается, что потребитель заплатит больше, чем действительно стоит этот товар. О переплатах по рассрочке рассказал бизнес-консультант в области продаж и маркетинга Валерий Скляр. «Нередко магазины нарочно завышают цены на товары, доступные в рассрочку, чтобы получить наибольшую выгоду, а иногда и стремятся навязать покупателю дополнительные услуги — например, страховку. В итоге можно заплатить гораздо больше, чем предполагалось. Поэтому в любом случае, подписывая договор, обязательно обращайте внимание на детали, и особенно — на информацию, указанную мелким шрифтом в сносках», — сообщает эксперт изданию «Газета. Ru». Рассрочку может предоставить как банк, так и сам продавец. Также нередко при выборе этого варианта требуется внести за покупку ту или иную первоначальную сумму, в то время как потребительский кредит такого не предусматривает. Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута заявил о том, что Центробанк России планирует установить единые требования к договору рассрочки. В их списке — введение срока, когда потребитель может отказаться от рассрочки, информирование потребителя, введение ограничения штрафов и запрет на передачу выплат коллекторам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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