В Свердловской области две недели ведут поиски 14-летнего подростка. Фото

04 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Мальчика ищут с 24 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область) уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Егор Мальцев 24 июля ушел гулять, но домой так и не вернулся. При нем был самокат и черный рюкзак. Подросток проживает с бабушкой-опекуном, которая и заявила о пропаже внука. Об этом сообщает пресс-группа МО МВД «Ревдинский». К поискам Егора подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Рост мальчика составляет 168 см. У подростка короткая стрижка, волосы густые, темно-русого цвета. Подросток был одет в светло-серую футболку, черные шорты, черно-белые кроссовки», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Ребенок проживал в Компрессорном микрорайоне. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого мужчины. В СМИ сообщали, что девочка подвергалась сексуальному насилию. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики проводят оперативные мероприятия, чтобы разобраться в ситуации. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Ревде (Свердловская область) уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Егор Мальцев 24 июля ушел гулять, но домой так и не вернулся. При нем был самокат и черный рюкзак. Подросток проживает с бабушкой-опекуном, которая и заявила о пропаже внука. Об этом сообщает пресс-группа МО МВД «Ревдинский». К поискам Егора подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Рост мальчика составляет 168 см. У подростка короткая стрижка, волосы густые, темно-русого цвета. Подросток был одет в светло-серую футболку, черные шорты, черно-белые кроссовки», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Ребенок проживал в Компрессорном микрорайоне. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого мужчины. В СМИ сообщали, что девочка подвергалась сексуальному насилию. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики проводят оперативные мероприятия, чтобы разобраться в ситуации.