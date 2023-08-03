03 августа 2023

В Свердловской области две недели ведут поиски 14-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика ищут с 24 июля (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Егор Мальцев 24 июля ушел гулять, но домой так и не вернулся. При нем был самокат и черный рюкзак. Подросток проживает с бабушкой-опекуном, которая и заявила о пропаже внука. Об этом сообщает пресс-группа МО МВД «Ревдинский». К поискам Егора подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Рост мальчика составляет 168 см. У подростка короткая стрижка, волосы густые, темно-русого цвета. Подросток был одет в светло-серую футболку, черные шорты, черно-белые кроссовки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Ребенок проживал в Компрессорном микрорайоне. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого мужчины. В СМИ сообщали, что девочка подвергалась сексуальному насилию. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики проводят оперативные мероприятия, чтобы разобраться в ситуации.

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В Ревде (Свердловская область) уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Егор Мальцев 24 июля ушел гулять, но домой так и не вернулся. При нем был самокат и черный рюкзак. Подросток проживает с бабушкой-опекуном, которая и заявила о пропаже внука. Об этом сообщает пресс-группа МО МВД «Ревдинский». К поискам Егора подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Рост мальчика составляет 168 см. У подростка короткая стрижка, волосы густые, темно-русого цвета. Подросток был одет в светло-серую футболку, черные шорты, черно-белые кроссовки», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Ребенок проживал в Компрессорном микрорайоне. Спустя два дня ребенка нашли в соседнем доме у незнакомого мужчины. В СМИ сообщали, что девочка подвергалась сексуальному насилию. В связи с пропажей ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Силовики проводят оперативные мероприятия, чтобы разобраться в ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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