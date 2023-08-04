Администрация президента обеспокоилась скандальными выборами в Хакасии

04 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Александр Харичев заявил, что ведомство следит за политической ситуацией в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы в губернаторы Хакасии вызывают большую озабоченность. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Администрации президента Александр Харичев. «Что касается Республики Хакасия, у меня вызывает большую озабоченность то, что происходит здесь с выборами. То, что происходит в информационном поле, столько грязи, я бы сказал клеветнической информации», — заявил Харичев по итогу рабочего визита в Хакасию. Он привел в пример кандидата, который недавно вернулся с фронта. По его словам, военный попал под массированную клеветническую атаку. Начальник управления Администрации президента заявил, что люди, организовавшие массовую атаку, «находятся по ту сторону добра и зла». Харичев также добавил, что представители КПРФ бойкотировали работу избирательной комиссии региона и не дали возможности продолжить ее. Он заявил, что республиканская комиссия не могла самостоятельно принимать решения, поэтому пришлось обратиться за помощью к Центральной избирательной комиссии страны. Харичев отметил, что ведомство следит за политической ситуацией в регионах. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что глава республики Хакасия Валентин Коновалов использует Республиканскую телевизионную сеть (РТС) для черного пиара. Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова заявила, что в республике больше половины опрошенных не хотят видеть Валентина Коновалова на посту губернатора, в то время как только 30% высказались в поддержку его персоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы в губернаторы Хакасии вызывают большую озабоченность. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Администрации президента Александр Харичев. «Что касается Республики Хакасия, у меня вызывает большую озабоченность то, что происходит здесь с выборами. То, что происходит в информационном поле, столько грязи, я бы сказал клеветнической информации», — заявил Харичев по итогу рабочего визита в Хакасию. Он привел в пример кандидата, который недавно вернулся с фронта. По его словам, военный попал под массированную клеветническую атаку. Начальник управления Администрации президента заявил, что люди, организовавшие массовую атаку, «находятся по ту сторону добра и зла». Харичев также добавил, что представители КПРФ бойкотировали работу избирательной комиссии региона и не дали возможности продолжить ее. Он заявил, что республиканская комиссия не могла самостоятельно принимать решения, поэтому пришлось обратиться за помощью к Центральной избирательной комиссии страны. Харичев отметил, что ведомство следит за политической ситуацией в регионах. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что глава республики Хакасия Валентин Коновалов использует Республиканскую телевизионную сеть (РТС) для черного пиара. Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова заявила, что в республике больше половины опрошенных не хотят видеть Валентина Коновалова на посту губернатора, в то время как только 30% высказались в поддержку его персоны.