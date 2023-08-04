Литва назвала более 200 россиян угрозой национальной безопасности

04 августа 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Многим россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве Фото: Сергей Русанов © URA.RU С конца ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета. В ней просили выразить свое отношение к российской спецоперации на Украине. По итогу 254 россиянина были признаны угрозой национальной безопасности Литвы. Об этом заявил департамент миграции страны. «254 гражданина России признаны представляющими угрозу национальной безопасности. 43 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 — в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание, а 52 россиянина лишились постоянного вида на жительство в Литве», — передает издание LRT.it. Также при подаче заявления на получение национальной литовской визы 241 белорус получил отрицательный ответ. Обязанность заполнения специальной анкеты распространяется на всех граждан РФ и Белоруссии, которые достигли совершеннолетия. Анкета выдается при подаче ходатайства о выдаче нового документа на разрешение временного проживания или на выдачу национальной визы. Ранее сообщалось, что МВД Литвы намерено закрыть границу с Беларусью. Это связано с тем, что страна обеспокоена размещением бойцов группы «Вагнер» на белорусской территории.

С конца ноября 2022 года для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета. В ней просили выразить свое отношение к российской спецоперации на Украине. По итогу 254 россиянина были признаны угрозой национальной безопасности Литвы. Об этом заявил департамент миграции страны. «254 гражданина России признаны представляющими угрозу национальной безопасности. 43 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 — в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание, а 52 россиянина лишились постоянного вида на жительство в Литве», — передает издание LRT.it. Также при подаче заявления на получение национальной литовской визы 241 белорус получил отрицательный ответ. Обязанность заполнения специальной анкеты распространяется на всех граждан РФ и Белоруссии, которые достигли совершеннолетия. Анкета выдается при подаче ходатайства о выдаче нового документа на разрешение временного проживания или на выдачу национальной визы. Ранее сообщалось, что МВД Литвы намерено закрыть границу с Беларусью. Это связано с тем, что страна обеспокоена размещением бойцов группы «Вагнер» на белорусской территории.